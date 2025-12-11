Τι κοινό έχουν ένα βιβλίο αυτοφροντίδας και η «Ιθάκη» του Τσίπρα; 

Ένα podcast της Βάνας Κράβαρη από Millennials για Millennials (και όσους θέλουν να τους γνωρίσουν άφιλτρα) που επιχειρεί να διερευνήσει τη σύγχρονη ζωή μέσα από το πρίσμα του ψηφιακού κόσμου και της πραγματικότητας. Όλες οι προκλήσεις, οι αλλαγές και οι εμπειρίες που καθορίζουν την καθημερινότητα όσων γεννήθηκαν λίγο πριν και λίγο μετά τα '90s, με ειλικρίνεια και ουσία. Μια φρέσκια ματιά σε όσα βιώνουμε σήμερα, online και offline.
Σε αυτό το επεισόδιο του «Τι Ζούμε Ρε;», η Βάνα Κράβαρη με καλεσμένη την foodfluencer και συγγραφέα Madame Ginger (κατά κόσμον Μαριλού Παντάκη) συζητούν για το γυναικείο σώμα που τώρα (!) μόλις αρχίζει να μελετάται ουσιαστικά, για την περίοδο και όσα δεν ήξεραν ούτε οι μαμάδες μας για αυτήν, τη διατροφή, αλλά και το ΔE Fem ΜΠΟΥΚ, το καινούργιο βιβλίο αυτοβοήθειας της Madame Ginger που κυκλοφόρησε περίπου ταυτόχρονα με την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα - ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.
Ηχοληψία: Μυρτώ Κυρίτση
