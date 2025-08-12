Τι Ζούμε Ρε; Επ. 3: Μήπως το πρόσφατο viral του Ευτύχη Μπλέτσα θύμισε παλιό καλό ίντερνετ;

Ένα podcast της Βάνας Κράβαρη για Millennials από Millennials (και όσους θέλουν να τους γνωρίσουν άφιλτρα) που επιχειρεί να διερευνήσει τη σύγχρονη ζωή μέσα από το πρίσμα του ψηφιακού κόσμου και της πραγματικότητας. Όλες οι προκλήσεις, οι αλλαγές και οι εμπειρίες που καθορίζουν την καθημερινότητα όσων γεννήθηκαν λίγο πριν και λίγο μετά τα '90s, με ειλικρίνεια και ουσία. Μια φρέσκια ματιά σε όσα βιώνουμε σήμερα, online και offline.

Στο τρίτο επεισόδιο του podcast «Τι Ζούμε Ρε;» η Βάνα Κράβαρη με καλεσμένο τον δημοσιογράφο Γιώργο Τσαγκόζη (Luben, Μικροπράγματα LiFO) επιχειρούν να αναλύσουν την εμμονή μας με τα '90s, ενώ δεν τα έχουμε ζήσει στην ουσία τους, το πώς όλα έχουν μετατραπεί σε content αλλά και τις εποχές του «παλιού καλού ίντερνετ» όταν τα memes ήταν αποσπάσματα της πραγματικής ζωής, χωρίς να έχουν στόχο το virality. Κάπως σαν την πρόσφατη «βλακεία» που έκανε άθελά του ο Ευτύχης Μπλέτσας.