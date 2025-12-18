«Τι Ζούμε Ρε;» Επ.11: Τι είναι αυτό το Instagram Face και πώς έγινε πρότυπο ομορφιάς;

Ένα podcast της Βάνας Κράβαρη για Millennials από Millennials (και όσους θέλουν να τους γνωρίσουν άφιλτρα) που επιχειρεί να διερευνήσει τη σύγχρονη ζωή μέσα από το πρίσμα του ψηφιακού κόσμου και της πραγματικότητας. Όλες οι προκλήσεις, οι αλλαγές και οι εμπειρίες που καθορίζουν την καθημερινότητα όσων γεννήθηκαν λίγο πριν και λίγο μετά τα '90s, με ειλικρίνεια και ουσία. Μια φρέσκια ματιά σε όσα βιώνουμε σήμερα, online και offline.

Σε αυτό το επεισόδιο του «Τι Ζούμε Ρε;», η Βάνα Κράβαρη με καλεσμένη την ηθοποιό Άννη Θεοχάρη (Τα Νούμερα, Φόνοι στο Καμπαναριό) συζητούν για το Instagram Face, το -όχι και τόσο- νέο πρότυπο ομορφιάς που βλέπουμε παντού, το γιατί μια ηθοποιός στην Ελλάδα θα δίσταζε να φτιάξει Only Fans και για τις οργανωμένες digital επιθέσεις σε άτομα που αναρτούν φεμινιστικό -ή που αντιλαμβάνονται ως φεμινιστικό- περιεόμενο.