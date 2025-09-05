Τι Ζούμε Ρε; Επ.4: Τι φάση με την αλλεργία των Ελλήνων στην τηλεργασία;

Η Βάνα Κράβαρη, με καλεσμένη τη Ζωή Φράγκου (Οργανωσιακή Ψυχολόγο και βραβευμένη Career Coach), αναλύουν το φαινόμενο της τηλεργασίας. Έχουν οι Έλληνες εργοδότες αλλεργία στη δουλειά από το σπίτι; Διαθέτουν οι εταιρείες όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να λειτουργήσει αποτελεσματικά;
Ποιοι ήταν οι πραγματικοί «χαμένοι» της πανδημίας, όταν η τηλεργασία ήταν υποχρεωτική; Γιατί αυτό που λέμε «κορπορετίλα» κριντζάρει τους Millennials; Έχουν δίκιο οι Gen Z που την έχουν αποδομήσει τελείως;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.