Τι Ζούμε Ρε; Επ.4: Τι φάση με την αλλεργία των Ελλήνων στην τηλεργασία;

Η Βάνα Κράβαρη, με καλεσμένη τη Ζωή Φράγκου (Οργανωσιακή Ψυχολόγο και βραβευμένη Career Coach), αναλύουν το φαινόμενο της τηλεργασίας. Έχουν οι Έλληνες εργοδότες αλλεργία στη δουλειά από το σπίτι; Διαθέτουν οι εταιρείες όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να λειτουργήσει αποτελεσματικά;

Ποιοι ήταν οι πραγματικοί «χαμένοι» της πανδημίας, όταν η τηλεργασία ήταν υποχρεωτική; Γιατί αυτό που λέμε «κορπορετίλα» κριντζάρει τους Millennials; Έχουν δίκιο οι Gen Z που την έχουν αποδομήσει τελείως;