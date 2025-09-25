«Τι Ζούμε Ρε;» Επ.6: Αν υπάρχει κάτι cool το 2025 τότε αυτό είναι σίγουρα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ένα podcast της Βάνας Κράβαρη για Millennials από Millennials (και όσους θέλουν να τους γνωρίσουν άφιλτρα) που επιχειρεί να διερευνήσει τη σύγχρονη ζωή μέσα από το πρίσμα του ψηφιακού κόσμου και της πραγματικότητας. Όλες οι προκλήσεις, οι αλλαγές και οι εμπειρίες που καθορίζουν την καθημερινότητα όσων γεννήθηκαν λίγο πριν και λίγο μετά τα '90s, με ειλικρίνεια και ουσία. Μια φρέσκια ματιά σε όσα βιώνουμε σήμερα, online και offline.

Στο 6ο επεισόδιο του podcast «Τι Ζούμε Ρε;» η Βάνα Κράβαρη και ο αθλητικογράφος και TikTok Expert του Gazzetta επιχειρούν να ξεδιπλώσουν το coolness του 2025. Σε τι διαφέρει το τι θεωρούμε cool σήμερα από όλα όσα προσπαθούσαμε να είμαστε στα '00s; Γιατί το να είσαι απαθής είναι το νέο μέτρο του coolness; Ο Μέσι και ο Αντετοκούνμπο πώς καθόρισαν το cool χωρίς να δίνουν δεκάρα για το τι είναι cool;