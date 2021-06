Και το όνομα αυτού... Σιμόν Κιάερ. Ο αρχηγός της Εθνικής Δανίας ήταν ο αφανής «ήρωας» στην ιστορία της σοκαριστικής κατάρρευσης του Κρίστιαν Ερικσεν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Δανία - Φινλανδία για το Euro 2020. Η ψυχραιμία δε του Κιάερ ήταν συγκλονιστική καθώς μόλις ο άτυχος ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο χορτάρι αναίσθητος ήταν ο πρώτος που έσπευσε κοντά του για να τσεκάρει αν είχε γυρίσει η γλώσσα του.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρουν τα δανέζικα ΜΜΕ, πριν καν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο το ιατρικό επιτελείο της Δανίας, ο Κιάερ ήταν εκείνος που έτρεξε αμέσως και έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον Έρικσεν. Μόλις έφτυασε κοντά στον Ερικσεν, τον γύρισε, του άνοιξε το στόμα και άρπαξε τη γλώσσα του (για να μην γυρίσει όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις). Κράτησε τη γλώσσα του με το ένα χέρι και με το άλλο ξεκίνησε να κάνει μασάζ στο στήθος του συμπαίκτη του. Και όλα αυτά μέσα σε δευτερόλεπτα, τα οποία όμως πιθανότατα ήταν καθοριστικά για να μπορέσει ο Έρικσον να κρατηθεί ζωντανός στο διάστημα που δεν είχε ούτε σφυγμό, ούτε αναπνοή.

Παράλληλα, ήταν εκείνος -μαζί με τον Κάσπερ Σμάιχελ- που έτρεξε να συγκρατήσει τη σύζυγο του άσου της Ίντερ, η οποία σχεδόν εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη στον Κρίστιαν Ερικσεν, ενώ ήταν και αυτός που μάζεψε τους συμπαίκτες του για να σχηματίσουν ένα ανθρώπινο «τείχος» γύρω από τον παίκτη την ώρα που έδινε μάχη για τη ζωή του!

Massive respect to Simon Kjær, he made sure that Eriksen didn't swallow his tongue when he was unconscious, made sure he was in the right position, got the squad to surround Eriksen so the media didn't continue filming him and made sure Eriksen's wife was comforted.



Τα νεότερα για την υγεία του Κρίστιαν Ερικσεν

Η κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Ερικσεν είναι σαφώς καλύτερη ενώ ενδεικτικό είναι πως ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής Δανίας ανέφερε πως ο 29χρονος μεσοεπιθετικός μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τους συμπαίκτες του για να τους διαβεβαιώσει πως είναι καλά. Μάλιστα, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, ο Έρικσεν ήταν αυτός που τους ζήτησε να επιστρέψουν στο γήπεδο και να αγωνιστούν κανονικά, αφού δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Christian Eriksen had a Facetime call with his teammates from the hospital and asked them to play the game tonight, as “he feels better now”, @sportstudio just reported. 🇩🇰❤️ #prayforEriksen June 12, 2021

Η UEFA ανακοίνωσε πως η κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Ερικσεν έχει σταθεροποιηθεί και ο Δανός ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις στο νοσοκομείο.

«Σε συνέχεια του επείγοντος περιστατικού με το ποδοσφαιριστή της Δανίας, Κρίστιαν Ερικσεν, αμφότερες οι ομάδες και ιθύνοντες του αγώνα έχουν συνάντηση. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στις 19:45 (τοπική ώρα). Ο παίκτης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί», αναφέρει σε ανάρτησή της η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

Λίγο αργότερα, η Ομοσπονδία της Δανίας, ενημέρωσε για την κατάσταση υγείας του ποδοσφαιριστή: «Ο Κρίστιαν Ερικσεν έχει τις αισθήσεις του και θα κάνει περαιτέρω εξετάσεις το νοσοκομείο Rigshospitalet. Το παιχνίδι έχει προσωρινά αναβληθεί».

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.



Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

Όπως όλα δείχνουν ο Δανός ποδοσφαιριστής Κριστιάν Ερικσεν στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του. Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο Ερικσεν μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου Rigshospitalet, έχοντας τις αισθήσεις του και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Δανίας, στο πλευρό του στο νοσοκομείο είναι και η σύζυγός του.

Η στιγμή που ο Κρίστιαν Ερικσεν καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο

Στο 42ο λεπτό του αγώνα μεταξύ της Δανίας και της Φινλανδίας για το Euro 2020, ο Κρίστιαν Έρικσεν έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε αναίσθητος στον αγωνιστικό χώρο. Κοντά του έσπευσαν άμεσα οι συμπαίκτες του και τα ιατρικά τιμ και των δύο ομάδων που του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, προσπαθώντας να τον επαναφέρουν. Η αγωνία ήταν μεγάλη, άπαντες προσεύχονταν για να επανέλθει και οι φωτογραφίες που έκαναν το γύρο του κόσμου ήταν συγκλονιστικές.

