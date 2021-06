Κρίστιαν Ερικσεν: Ο γιατρός της εθνικής Δανίας περιγράφει τα δραματικά λεπτά μετά την κατάρρευση

Ήταν το 42ο λεπτό του αγώνα Δανία - Φινλανδία για το Euro 2020 όταν ξαφνικά ο Δανός ποδοσφαιριστής Κρίστιαν Ερικσεν κατέρρευσε και σωριάστηκε αναίσθητος στον αγωνιστικό χώρο. Για τα δραματικά λεπτά που ο Κρίστιαν Έρικσεν βρισκόταν πεσμένος χωρίς να αναπνέει μίλησε ο γιατρός των Δανών, Μόρτεν Μπόεσεν.

«Δεν μίλησα με τον Κρίστιαν και την οικογένειά του, γι' αυτό δεν θα μπω σε λεπτομέρειες», είπε αρχικά στην τοποθέτησή του ο Μπόεσεν, ο οποίος στη συνέχεια περιέγραψε με πολύ λίγα λόγια την κατάσταση που βίωσε, όταν κλήθηκε να μπει στο γήπεδο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή. «Όταν τον πλησίασα, είδα πως είχε αναπνοή αλλά ξαφνικά όλα άλλαξαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Αμέσως ξεκινήσαμε τις πρώτες βοήθειες, όσον αφορά πρόβλημα με την καρδιά κάτι που ήταν η άμεση διάγνωση.

Ήταν πολύ γρήγορη η αντίδραση από τον γιατρό του γηπέδου και τους υπόλοιπους που ήταν εκεί. Καταφέραμε να τον φέρουμε πίσω. Μου μίλησε πριν φύγει από το γήπεδο για το νοσοκομείο», δήλωσε ο γιατρός της Δανίας. Ο Κρίστιαν Έρικσεν στάθηκε τυχερός στην ατυχία του, με το παιχνίδι της Δανίας με τη Φινλανδία να συνεχίζεται κανονικά μετά από λίγες ώρες.

Η κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Ερικσεν είναι σαφώς καλύτερη ενώ ενδεικτικό είναι πως ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής Δανίας ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου (12/6) πως ο 29χρονος μεσοεπιθετικός μίλησε μέσω βιντεοκλήσης με τους συμπαίκτες του για να τους διαβεβαιώσει πως είναι καλά. Μάλιστα, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, ο Έρικσεν ήταν αυτός που τους ζήτησε να επιστρέψουν στο γήπεδο και να αγωνιστούν κανονικά, αφού δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.

Christian Eriksen had a Facetime call with his teammates from the hospital and asked them to play the game tonight, as “he feels better now”, @sportstudio just reported. 🇩🇰❤️ #prayforEriksen

Η UEFA ανακοίνωσε από την πλευρά της πως η κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Ερικσεν έχει σταθεροποιηθεί και ο Δανός ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις στο νοσοκομείο.

«Σε συνέχεια του επείγοντος περιστατικού με το ποδοσφαιριστή της Δανίας, Κρίστιαν Ερικσεν, αμφότερες οι ομάδες και ιθύνοντες του αγώνα έχουν συνάντηση. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στις 19:45 (τοπική ώρα). Ο παίκτης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

