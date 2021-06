Euro 2020: Δανία και Ιταλία προκρίθηκαν στους 8

Με τον Κάσπερ Ντόλμπεργκ να βάζει «φαρδιά πλατιά» την... υπογραφή του, η Δανία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στους προημιτελικούς του euro 2020, όπου θ΄ αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα, ανάμεσα στην Ολλανδία και στην Τσεχία. H Ιταλία αναδείχτηκε μεγάλη νικήτρια στον αγώνα Αυστρία και κατάφερε να προκριθεί στους «8».

Η πρώτη συνάντηση με την Ουαλία σε κορυφαίο τουρνουά, ανέδειξε μεγάλους νικητές τους Δανούς με 4-0, χάρις σε δύο γκολ του επιθετικού της Νις, Κάσπερ Ντόλμπεργκ (27΄, 48΄), ο οποίος στα 23 του χρόνια απέδειξε ότι είναι ένας γεννημένος σκόρερ, ενώ στα τελευταία λεπτά οι Μέλε (88΄) και Μπρεϊθγουέιτ (90΄+5) έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην πρόκριση της ομάδας τους.

Η επιστροφή του Ντόλμπεργκ στο γήπεδο όπου έζησε μεγάλες στιγμές με τον Άγιαξ (119 συμμετοχές σε 3 χρόνια, με 45 γκολ από το 2016 έως το 2019) συνδυάστηκε με μία μεγαλειώδη εμφάνιση από την πλευρά του. Αρχικά με το πανέμορφο σε εκτέλεση τέρμα στο 27ο λεπτό, όταν βρήκε όσο χώρο χρειαζόταν για να στείλει τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Γουόρντ και στο 48΄ εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Γουίλιαμς κι από κοντά δεν είχε κανένα πρόβλημα να «εκτελέσει» τον γκολκίπερ των «δράκων».

Οι Δανοί είχαν και άλλη μεγάλη ευκαιρία στο 86΄ για να φτάσουν στο 3-0, αλλά το πλασέ του Μπρεθγουέιτ σταμάτησε στο δοκάρι και στην επαναφορά της μπάλας το σουτ του Άντερσεν βρήκε σε πόδι αμυντικού της Ουαλίας κι έφυγε κόρνερ. Δύο λεπτά μετά, όμως, ο Μέλε ανέβασε το δείκτη του σκορ, για να «γράψει» το 4-0 στις καθυστερήσεις ο Μπρέϊθγουειτ με σουτ κι αφού η φάση ελέγχθηκε από το VAR. Στην 96η συμμετοχή του με την φανέλα της Εθνικής Ουαλίας, ο Γκάρεθ Μπέιλ, δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του πιο μακριά από την φάση των ομίλων, ενώ από την άλλη ο Σμάιχελ, διαφύλαξε για πρώτη φορά ανέπαφη την εστία του στη διοργάνωση!

Οι συνθέσεις:

ΟΥΑΛΙΑ (Ρομπ Πέιτζ): Γουόρντ, Ρόμπερτς (40΄ Γουίλιαμς), Ρόντον, Μέϊφαμ, Ντέιβις, Μορέλ, Άλεν, Τζέιμς (78΄ Μπρουκς), Ράμσεϊ, Μπέιλ, Μουρ (78΄ Ρόμπερτς)

ΔΑΝΙΑ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Κγάερ (77΄ Άντερσεν), Βέστεγκααρντ, Στρίγκερ Λάρσεν (77΄ Μποϊλεσεν), Χόιμπγερκ, Ντιλέινι (60΄ Γένσεν) , Μέλε, Ντάμσγκααρντ (60΄ Νόργκααρντ), Ντόλμπεργκ (69΄ Κορνέλιους), Μπρεϊθγουέιτ

Η Ιταλία έκανε το 1-0 απέναντι στην Αυστρία στην παράταση της αναμέτρησης και συγκεκριμένα στο 95ο λεπτό. Ο Σπινατσόλα άλλαξε το παιχνίδι για τον Κιέζα στα δεξιά. Αυτός έκανε κάτι σαν κοντρόλ, κατάφερε να σταματήσει την μπάλα και από κοντά γύρισε στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ο Πεσίνα από κοντά νίκησε τον Μπάχμαν και η Ιταλία έβαλε δεύτερο γκολ στο 105ο λεπτό. Μάλιστα πέτυχε γκολ σε Euro, 25 χρόνια και 12 μέρες μετά το γκολ του πατέρα του κόντρα στην Τσεχία.

Από το κόρνερ ο Κάλαϊτζιτς μείωσε το σκορ σε 2-1 στο 114'. Νωρίτερα, ο Αρναούτοβιτς σκόραρε για την Αυστρία στο 65' με κεφαλιά αλλά το γκολ του σωστά ακυρώθηκε με τη χρήση του VAR καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ στην κεφαλιά πάσα του Αλάμπα. Ο αγώνας έληξε 2-1 υπέρ της Ιταλίας.

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ: Ντοναρούμα, Ντι Λορέντζο, Ατσέρμπι, Σπινατσόλα, Μπαρέλα, Ζορζίνιο, Βεράτι, Μπεράρντι, Ιμόμπιλε, Ινσίνιε

