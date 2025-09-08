10 ελληνικά πολιτικά κόμματα που δεν υπάρχουν πια

Πολλά ακούμε τις τελευταίες εβδομάδες για πιθανό σχηματισμό νέων πολιτικών κομμάτων από δύο απερχόμενους πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πως αυτές οι κινήσεις συχνά αποδεικνύεται πως είναι ένα τολμηρό στοίχημα, με μικρές πιθανότητες επιτυχίας. Παρακάτω θυμόμαστε πολιτικούς σχηματισμούς που δεν υπάρχουν πια και το αποτύπωμα τους στη σύγχρονη πολιτική. Στην παρένθεση φαίνεται το έτος δημιουργίας τους,

Κ.Κ.Ε Εσωτερικού (1968)

Προήλθε από τη διάσπαση του ενιαίου Κ.Κ.Ε το 1968.

Οραματίστηκε «το σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο» και επιχείρησε τη διάδοση του ευρωκομουνισμού, με μπροστάρηδες πολιτικούς όπως ο Μπάμπης Δρακόπουλος, ο Γιάννης Μπανιάς και ο τελευταίος του Γενικός Γραμματέας, ο Λεωνίδας Κύρκος. Το κόμμα απορροφήθηκε από το σχηματισμό της Ελληνικής Αριστεράς (Ε.Α.Ρ) το 1987

ΔΗΑΝΑ (1985)

Πρόκειται για προσωποπαγές κόμμα με επικεφαλής τον Κωστή Στεφανόπουλο. Ο τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα με σκοπό την επανεκλογή του. Προηγουμένως ο Στεφανόπουλος είχε επιχειρήσει να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χωρίς επιτυχία. Αυτός ο κεντροδεξιός σχηματισμός συμμετείχε στις Εθνικές Εκλογές του 1989 και πήρε 1.01% (μια έδρα).

Στις επαναληπτικές εκλογές πήρε χαμηλότερο ποσοστό (0,67%) αλλά και πάλι κατάφερε να εκλέξει βουλευτή. Το 1993 συμμετείχε και στις Ευρωεκλογές, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει έδρα. Το κόμμα απορροφήθηκε από το νέο τότε, σχηματισμό της Πολιτικής Άνοιξης του Αντώνη Σαμαρά. Το 1995 , ο Κωστής Στεφανόπουλος έγινε ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ελληνικό Ριζοσπαστικό Κίνημα (1989)

Ο Αντώνης Τρίτσης, μια δυναμική παρουσία στο ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980, τέθηκε εκτός κόμματος όταν δε στήριξε τον Ανδρέα Παπανδρέου κατά την εποχή του σκανδάλου Κοσκωτά. Το Ριζοσπαστικό Κίνημα ήταν ο σχηματισμός με τον οποίον συμμετείχε στις Δημοτικές Εκλογές της Αθήνας ως ανεξάρτητος, με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.

Πολιτική Άνοιξη (1993)

Το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς, υπουργός Εξωτερικών τότε της Νέας Δημοκρατίας, αντικαταστάθηκε από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τηλεοπτική δήλωση/διάγγελμα, σε μια εποχή εθνικά φορτισμένη, με το μακεδονικό ζήτημα να «βοά» εντός και εκτός της χώρας. Ο Σαμαράς διαφώνησε με τους χειρισμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και παραιτήθηκε. Δημιούργησε την Πολιτική Άνοιξη, ένα κόμμα με ακροδεξιές καταβολές και κατάφερε να μπει στη Βουλή με ποσοστό που άγγιξε το 5%. Το 2004, το κόμμα έπαψε να υφίσταται, με αρκετά στελέχη να επιστρέφουν στη «μαμά» Νέα Δημοκρατία.

ΔΗΚΚΙ (1995)

Ο Δημήτρης Τσοβόλας επιχείρησε να επιστρέψει στην πολιτική, ιδρύοντας το Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα - Σοσιαλιστική Αριστερά, ένα κόμμα που προσπάθησε να «πλαγιοκοπήσει» το ΠΑΣΟΚ εκ των αριστερών. Κατάφερε να μπει στη Βουλή το 1996, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε ηχηρή πτώση. Το 2000, το ΔΗΚΚΙ βρέθηκε εκτός Βουλής και έπαψε να υφίσταται.

Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών (2000)

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ερχόμενος από το ευρωκοινοβούλιο (!) κατάφερε να κερδίσει τις εκλογές για το Δήμο Αθηνών το 1994, έχοντας ως αντίπαλο τον αρκετά ισχυρό τότε, Θεόδωρο Πάγκαλο. Ο Αβραμόπουλος, διαπιστώνοντας υψηλή δημοσκοπική απήχηση (ένα «κόμμα Αβραμόπουλου» υπολογιζόταν ακόμα και ως 4η εκλογική δύναμη το 1998)), πειραματίστηκε με τη δημιουργία ενός «κινήματος», χωρίς να πετύχει κάτι αξιοσημείωτο.

Δράση (2009)

Ένα κόμμα που επιχείρησε να εκφράσει το νεοφιλελευθέρισμο και το μεσαίο χώρο, το «κέντρο», με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας (και εκλεγμένο το 2004 ως ανεξάρτητο με την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ) Στέφανο Μάνο. Η Δράση επί 10 χρόνια επιχείρησε να μπει στη Βουλή και στην Ευρωβουλή αυτόνομα ή εντός συμμαχιών, χωρίς επιτυχία.

Δημοκρατική Συμμαχία (2010)

Άλλος ένας πολιτικός σχηματισμός που προσπάθησε να αντλήσει κεντρώους ψηφοφόρους. Η Δημοκρατική Συμμαχία (ΔΗ. ΣΥ.) είχε ως ιδρυτή και πρόεδρο του κόμματος τη Ντόρα Μπακογιάννη. Την περίοδο 2010-2012 εκπροσωπήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ομάδα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών.

ΔΗΜΑΡ (2010)

Όταν η Ανανεωτική Αριστερά εξήλθε από την «ομπρέλα» των συνιστωσών του Συνασπισμού, υπό την καθοδήγηση του Φώτη Κουβέλη, για να λάβει μέρος στην τρικομματική μνημονιακή κυβέρνηση (2012-2013). Το κόμμα «τραυματίστηκε» ανεπανόρθωτα από εκείνη την επιλογή και μετά από μια βραχύβια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ (2019) έπαψε να υφίσταται.

Το Ποτάμι (2014)

Με πολλές ελπίδες και όνειρα για τη δημιουργία ενός μπλοκ κεντρώων και κεντροαριστερών πολιτικών δυνάμεων, ο Σταύρος Θεοδωράκης δημιούργησε το Ποτάμι. Το κόμμα πέτυχε να μπει στην Ευρωβουλή, αλλά και στο ελληνικό κοινοβούλιο, με ποσοστά 6,6% και 4.09% αντίστοιχα. Στην πορεία κατηγορήθηκε για «ασαφή ιδεολογική ταυτότητα» ο Σταύρος Θεοδωράκης, ενώ και αρκετοί βουλευτές πήραν «μεταγραφές» κυρίως στη Νέα Δημοκρατία. Το 2019 το Ποτάμι έπαψε να υφίσταται.