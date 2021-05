Δένδιας: Τηλεφωνικές επαφές με Σούκρι και Πάιατ - Συνάντηση με τον Παλαιστίνιο πρέσβη

Σημαντικές επαφές είχε ο Νίκος Δένδιας το πρωί της Δευτέρας (17/5). Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι, και τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, ενώ συναντήθηκε και με τον Παλαιστίνιο πρέσβη, Μαρουάν Τουμπάσι.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας έκανε γνωστό μέσω Twitter ότι είχε τηλεφωνική επαφή με τον Σάμεχ Σούκρι, με τον οποίο, όπως έγραψε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, «συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου S.Shoukry, συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή - I spoke by phone to #Egypt FM S.#Shoukry. Focus on recent developments in the region. pic.twitter.com/3akDI2nT0J