Κυπριακό: Συνάντηση Δένδια με Χριστοδουλίδη για την τουρκική παραβατικότητα στα Βαρώσια

Μία ημέρα μετά από την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη στη σκιά των κινήσεων της Τουρκίας στα κατεχόμενα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ανδρών βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Συζητήθηκε, δε, ο συντονισμός για να υπάρξουν πρωτοβουλίες τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο για να αντιμετωπιστεί η τουρκική παραβατικότητα στα Βαρώσια.

FM @NikosDendias met tdy w/ #Cyprus FM @Christodulides – focus on latest dvpts on the Cyprus issue & close coordination for initiatives at the EU & int’l level to address #Turkey’s illegal actions in #Varosha pic.twitter.com/jEC6ALciiN