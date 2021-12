Captain_Tsipras: Το trend στο Twitter για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε... καπετάνιος

Νούμερο 2 θέμα στο Twitter έχει γίνει το #Captain_Tsipras, με τους χρήστες να σχολιάζουν το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» που θέλει τον Αλέξη Τσίπρα να έχει δώσει εξετάσεις και να έχει πάρει άδεια για ταχύπλοο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα ΝΕΑ, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε εξετάσεις και έλαβε σχετική άδεια για να αγοράσει φουσκωτό.

«Οι υποψήφιοι που εξετάζονται στο Λιμεναρχείο Λαυρίου για την απόκτηση διπλώματος ταχυπλόου κατά κανόνα χωρίζονται σε ομάδες των δέκα καθεμία των οποίων, όπως καταλαβαίνω, αντιστοιχεί σε διαφορετικό εξεταστή. Φυσικά ο αριθμός των εκάστοτε υποψηφίων σπανίως είναι τέτοιος ώστε όλες οι ομάδες να είναι των δέκα υποψηφίων. Πάντα περισσεύουν κάποιοι στην τελευταία ομάδα της ημέρας. Σας τα λέω αυτά επειδή χθες στο Λιμεναρχείο Λαυρίου η τελευταία ομάδα εξεταστέων περιελάμβανε τέσσερα άτομα εκ των οποίων το ένα μας είναι γνωστό και λίαν προσφιλές: Αλέξιος Τσίπρας…».

Το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» έκανε αμέσως τον γύρο του Διαδικτύου, με αποτέλεσμα να γίνει το δεύτερο πιο δημοφιλές θέμα συζήτησης στο Twitter. Πολλά ήταν τα χιουμοριστικά σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο καπετάνιου.

Oh Captain my Captain.... #Captain_Tsipras pic.twitter.com/Grz3x5L0Sv

I have and a coter, let's go for a walk? cc @Tsipras_int3

#Captain_Tsipras pic.twitter.com/75sjmehtnn