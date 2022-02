Μητσοτάκης για Ουκρανία: Είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε συντονισμένα

«Επαναβεβαιώσαμε την απόλυτη ενότητά μας και τη στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την άτυπη Σύνοδο Κορυφής για τη ρωσο-ουκρανική κρίση.

«Επαναβεβαιώσαμε την απόλυτη ενότητά μας και τη στήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και την αποφασιστικότητά μας να αντιδράσουμε συντονισμένα και σε συνεννόηση με τους Ευρω-ατλαντικούς συμμάχους μας σε περίπτωση εισβολής στην Ουκρανία από πλευράς της Ρωσίας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες για τη ρωσο-ουκρανική κρίση, διατυπώνοντας την ανησυχία του για τις εξελίξεις.

«Ευχόμαστε το καλύτερο, αλλά προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης επαναβεβαίωσαν επίσης την πίστη τους στην επίλυση της κρίσης μέσω του διαλόγου και των ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας με τη Ρωσία, επισημαίνοντας και την αυριανή συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Σεργκέι Λαβρόφ στη Μόσχα.

«Ταυτόχρονα όμως επαναβεβαιώσαμε την πίστη μας στο διάλογο και την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα κανάλια επικοινωνίας με τη Ρωσία. Είτε μέσω του σχήματος της Νορμανδίας, είτε μέσω του ΟΑΣΕ, είτε και μέσω διμερών επαφών, που τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν με τη Ρωσία. Εξάλλου και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί αύριο στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, όπου θα επαναλάβει τις θέσεις της χώρας, που αποτελούν και θέσεις όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός διατύπωσε το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδας για το ψυχροπολεμικό κλίμα στα σύνορα της Ουκρανίας, καθώς κατοικεί εκεί πλήθος ομογενών.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ενωσης – Αφρικανικής Ένωσης που ακολουθεί, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως: «Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με Αφρικανούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, το πλαίσιο συνεργασίας Ε.Ε. – Αφρικής με ορίζοντα το 2030. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία γειτνιάζει με την Αφρική, έχει παραδοσιακούς δεσμούς με την Αφρική. Είναι ταυτόχρονα μία χώρα, η οποία δεν βαρύνεται από κάποιο αποικιοκρατικό παρελθόν. Κατά συνέπεια οι δυνατότητές μας να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας με την Αφρική είναι πάρα - πάρα πολύ σημαντική».

Ο κ. Μητσοτάκης θα ενημερώσει παράλληλα τους ομολόγους τους για μία σειρά πολύ σημαντικών πρωτοβουλιών της Ελλάδας για τη διασύνδεση της αφρικανικής ηπείρου και της Ευρώπης ειδικά στον τομέα της ενέργειας. «Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ηλεκτρικό καλώδιο, το οποίο προτιθέμεθα να δρομολογήσουμε και το οποίο θα ενώνει την Αίγυπτο με την Ελλάδα και κατά συνέπεια την Αφρική με την Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε πολύ φτηνή ηλεκτρική ενέργεια, παραγόμενη από τον ήλιο από την Αφρική στην Ευρώπη. Είναι μόνο μία πτυχή των θεμάτων που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί», είπε.

Νωρίτερα, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνάντησης των επικεφαλής των κρατών-μελών της ΕΕ για τις εξελίξεις στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Σαρλ Μισέλ, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στην ενότητα ΕΕ και ΝΑΤΟ εκφράζοντας τη στήριξη στην Ουκρανία. «Σταθεροί και αποφασιστικοί στην υπεράσπιση των αξιών μας» σημείωσε.

Impeccable unity #EU #NATO



Support for #Ukraine



Firm and resolute in defense of our values.