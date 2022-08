«Δεν ζητάμε την άδεια κανενός» είπε ο Ερντογάν στη φιέστα του Αμπντουλχαμίντ Χαν - Η πορεία σε χάρτη και τα σημεία που θα «τρυπήσει»

Τι και αν η Τουρκία είναι βυθισμένη στην οικονομική κρίση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία για μία ακόμη φιέστα στον απόπλου του γεωτρύπανου «Αμπντούλχαμίτν Χαν» για την ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε στον χώρο μπροστά από το γεωτρύπανο απευθύνοντας ομιλία. Λίγο νωρίτερα, σε μια επίδειξη ισχύος, ο ίδιος πέταξε με το προεδρικό αεροσκάφος πάνω από το πλοίο, αναρτώντας και σχετική φωτογραφία στο twitter. Κατά την ομιλία του, έστειλε μηνύματα και για τον ενεργειακό τομέα. Η Άγκυρα, σημείωσε, «...έχει έναν σπάνιο στόλο γεωτρήσεων στον κόσμο, με τα πλοία Φατίχ, Κανουνί, Γιαβούζ και Αμπντουλχαμίντ Χαν. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία βρίσκεται στην περιοχή εξερεύνησης φυσικού αερίου με τα τέσσερα πλοία γεωτρήσεων και δύο πλοία σεισμικών ερευνών.

Το γεωτρύπανο κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο, όπου σύμφωνα με τον πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία πραγματοποιεί επιχειρήσεις έρευνας και γεώτρησης σε περιοχές «εντός της δικαιοδοσίας της». «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός γι’ αυτό» είπε. Ο Ερντογάν δήλωσε ενθουσιασμένος τόσο για το πλοίο όσο και για το μέλλον της χώρας. «Τα τελευταία 20 χρόνια φέραμε έργα και υπηρεσίες αιώνων στη χώρα μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να λύσει την μεγάλη εξάρτηση από την ξένη ενέργεια. Γι’ αυτό αποφασίστηκαν διαδικασίες με εγχώριο εργατικό δυναμικό, υποδομές και τεχνολογικά εργαλεία.

Συγκεκριμένα το γεωτρύπανο πλέει προς την τοποθεσία Yörükler-1, που βρίσκεται 55 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Gazi Paşa στη νότια Τουρκία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ερντογάν.

Και συνέχισε τονίζοντας ότι «θα στείλουμε το πλοίο Αμντουλχαμίντ Χαν στο κοίτασμα Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκάζι Πασά. Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μας σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο».



Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz göreve başlıyor.https://t.co/MFYPwNQ3vQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 9, 2022

Η έναρξη των εργασιών του πλωτού τουρκικού γεωτρύπανου Αbdulhamid Han έγινε από το λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνης. Στόχος του ήταν να στείλει διπλό μήνυμα αφενός στο εσωτερικό ακροατήριο αφετέρου στην ελληνοκυπριακή πλευρά και τη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τις παράνομες διεκδικήσεις της εντός της ελληνικής και κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Η φιέστα στήθηκε παρουσία σημαντικού αριθμού Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων και με φόντο το μήκους 238 μέτρων πλοίο. Με πλήρωμα 200 ατόμων, και δυνατότητα να πραγματοποιεί εξορύξεις σε μεγάλα βάθη, το 4ο γεωτρύπανο της Τουρκίας, το νεότερο και ισχυρότερο του στόλου της, αναμένεται να εξυπηρετήσει την προπαγάνδα της Άγκυρας στην προσπάθειά της να εμφανιστεί ως βασικός και αδιαμφισβήτητος παίκτης στον τομέα της εξόρυξης υδρογονανθράκων συνολικά στην Ν.Α. Μεσόγειο. Έχοντας αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, τόσο ως προς την πρόσληψη τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού για την στελέχωσή του, όσο και στην εξεύρεση των κατάλληλων συνοδευτικών πλοίων, το Αbdulhamid Han καθυστέρησε την έξοδό του στη Μεσόγειο για περισσότερο από ένα μήνα.

Συνολικά τέσσερα πλοία θα συνοδεύουν το πλωτό γεωτρύπανο όταν βγει στα ανοιχτά: Το ερευνητικό Βilim και 3 πλοία λογιστικής υποστήριξης: Τα Hakan ilhan, Murat ilhan και Kutsi ilhan. Τα δύο τελευταία έφτασαν χθες από Κωνσταντινούπολη και ενώθηκαν στην νηοπομπή. Το στοιχείο που προβληματίζει είναι η ύπαρξη 3 πλοίων λογιστικής υποστήριξης, γεγονός που σημαίνει μακρά παραμονή στο σημείο ενδιαφέροντος.

Να σημειωθεί πως το γεωτρύπανο έφτασε στη Μερσίνη μόλις τον περασμένο Μάιο έχοντας αποπλεύσει από το λιμάνι Όκπο της Νότιας Κορέας, με την αρχική ονομασία Cobalt Explorer. Μία από τις πρώτες εργασίες που έκαναν οι τούρκοι κατά τον ελλιμενισμό του ήταν να του αλλάξουν χρώμα. Από γαλάζιο και μπλε που ήταν αρχικά, το έβαψαν εξ ολοκλήρου με λευκό και κόκκινο χρώμα, ζωγραφίζοντας παράλληλα στα πλαϊνά του μία τεράστια τουρκική σημαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλευρό του γεωτρύπανου θα βρεθούν τουλάχιστον δύο συνοδευτικά σκάφη, περισσότερα από 3 πολεμικά πλοία, ένα υποβρύχιο, αλλά και με ένα Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος Μπαϊρακτάρ ΤΒ2 το οποίο θα επιτηρεί το χώρο από αέρος.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde yetkililerden bilgi aldı. pic.twitter.com/KwJjH8TBRm — AK Parti (@Akparti) August 9, 2022

Σε κάθε περίπτωση πάντως, από την θαλάσσια περιοχή πού θα επιλέξει να κινηθεί το γεωτρύπανο θα φανεί και το πλαίσιο των προθέσεων του Ταγίπ Ερντογάν αναφορικά με την οξύτητα της αντιπαράθεσης και το βαθμό έντασης που θέλει να καλλιεργήσει η Άγκυρα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Έρευνες μέχρι τις 7 Οκτωβρίου

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η Τουρκία εξέδωσε και τη σχετική Navtex:

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N - 031 54.26 E

36 05.88 N - 031 54.23 E

36 05.90 N - 031 56.70 E

36 03.90 N - 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.