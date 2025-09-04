Πηγαδάκια, χαμόγελα και ζυμώσες στη γιορτή του ΠΑΣΟΚ για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Το κλίμα ήταν θερμό με στελέχη από την παλιά και τη νέα φρουρά να δίνουν το παρών. Οι καρέκλες στο χώρο του Ζαππείου γέμισαν από νωρίς για να είναι όλα έτοιμα για την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Το βίντεο με τους ηγέτες του κινήματος πριν την ομιλία Ανδρουλάκη προσέθεσε μια νοσταλγική νότα με τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου να ακούγεται για ακόμη μια φορά. Ενώ συγκίνηση προκάλεσαν και τα πλάνα του Κώστα Σημίτη που λίγο πριν φύγει από τη ζωή είχε μιλήσει για ενότητα, στην περσινή επέτειο του ΠΑΣΟΚ.

Η βραδιά είχε εορταστικό τόνο και ο Νίκος Ανδρουλάκης καταχειροκροτήθηκε με το που έφτασε στο χώρο της εκδήλωσης και πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν. Ο Κώστας Λαλιώτης ήταν ένα απο τα πρόσωπα που έκλεψε την παράσταση στη χθεσινή γιορτή. Όλη η νέα φρουρά που περιστοιχίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί του.

Σε κλίμα μεγάλης οικειότητας με το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου έφτασε λίγο πριν τον Πρόεδρο μοιράζοντας αγκαλιές και φιλιά με στελέχη που ανήκουν στο σκληρό πυρήνα του κινήματος. Ομολογουμένως η κυρία Διαμαντοπούλου φαινόταν να αισθάνεται σαν το σπίτι της, όπως τον παλιό καιρό, και μάλιστα έκατσε στην πρώτη σειρά δίπλα στο Νίκο Ανδρουλάκη και τον Κώστα Λαλιώτη.

Από νωρίς στο Ζάππειο ντυμένη στα κόκκινα η «περιστεριώτισσα» Νάντια Γιαννακόπουλου η οποία είχε και ένα απρόοπτο μέσα στην βραδιά όταν έσπασε η καρέκλα της μόλις πήγε να καθίσει να παρακολουθήσει την ομιλία Ανδρουλάκη. Με ανεβασμένους πόντους στο στελεχιακό δυναμικό και στους φανατικούς οπαδούς του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκαν στο Ζάππειο και η αεικίνητη Μιλένα Αποστολάκη που ήταν στο επίκεντρο σε πολλά πηγαδάκια.

Ο πάντα σταθερός από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης επέλεξε να καθίσει δίπλα στο ιστορικό στέλεχος και στενό συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου Απόστολο Κακλαμάνη, ο οποίος καμάρωνε για το γιο του Χρήστο που προσφάτως έχει δραστηριοποιηθεί δυναμικά στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλακη.

Εκδήλωση για τα «51 χρόνια ΠΑΣΟΚ» | EUROKINISSI

Παρών στην εκδήλωση και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που έφτασε λίγο πριν τον Πρόεδρο και έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη.

Ο Παύλος Χρηστίδης αλλά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ήταν από νωρίς στο Ζάππειο και περικυκλωμένοι απο τη νέα γενιά κόμματος όπου έχουν μεγάλη απήχηση, δεδομένης και της προηγούμενης θητείας τους στη νεολαία του ΠΑΣΟΚ.

Με αρκετό σεβασμό και αναγνώριση έγινε δεκτός και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που είχε και μια ιδιαίτερα θερμή χειραψία με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και έφτασε στην εκδήλωση λίγο πριν την Άννα Διαμαντοπούλου. Ωστόσο και οι νεοφερμένοι στη Χαριλάου Τρικούπη Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς τράβηξαν το ενδιαφέρον με πολλούς να επιχειρούν να βρεθούν σε κοινή παρέα μαζί τους.

Η βραδιά έκλεισε με τον Κώστα Μακεδόνα με το κέφι να φουντώνει και τον εκπρόσωπο του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να χορεύει το ζεϊμπέκικο «Δραπετσώνα» και να κερδίζει το ζεστό χειροκρότημα.

Δείτε το βίντεο με το ζεϊμπέκικο: