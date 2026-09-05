Αδιανότητη δήλωση της Βούλτεψη: Για τα κενά στα σχολεία φταίει ότι «οι μισές εμφανίζονται εγκυμονούσες»

Σάλο αντιδράσεων προκάλεσε η δήλωση της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, η οποία υπονόησε ότι τα κενά στα σχολεία υπάρχουν γιατί πολλές από τις αναπληρώτριες είναι εγκυμονούσες.

Μιλώντας στο OPEN για το ζήτημα των κενών που καλύπτονται από αναπληρωτές και όχι από μόνιμο προσωπικό είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες».

Μετά τη δήλωσή της, «βροχή» έπεσαν οι αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ όσο και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Από την πλευρά του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε επέκρινε αυστηρά την δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη, ως όχι μια ατυχής ατάκα, αλλά «μια απαράδεκτη και προσβλητική δήλωση που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ένα μέρος της κυβέρνησης εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τον εκπαιδευτικό: ως το βολικό άλλοθι για κάθε αστοχία της διοίκησης».

«Για τα κενά στα σχολεία δεν ευθύνονται οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί ούτε οι εκπαιδευτικοί που ασθενούν ή δικαιούνται μακροχρόνια άδεια. Για τα κενά στα σχολεία ευθύνεται η ανικανότητα του υπουργείου να προβλέψει να καταγράψει, να διαχειριστεί» προστίθεται μεταξύ άλλων στην αιχμηρή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, η Θεώνη Κουφονικολάκου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προχώρησε σε βίντεο ανάρτηση, καλώντας την κυβέρνηση να σοβαρευτεί.

«Κατά την κυβέρνηση προφανώς, για τα κενά στα σχολεία στην έναρξη της χρονιάς, δεν φταίει η ανεπάρκεια διορισμών, ούτε το σύστημα των αναπληρωτών, ούτε η γραφειοκρατία, ούτε η υποχρηματοδότηση, ούτε τα υπόλοιπα σοβαρά δομικά προβλήματα του εκπαιδευτικού πλαισίου. Φταίνε οι εκπαιδευτικοί, που θέλουν να κάνουν παιδιά και οι γυναίκες που εγκυμονούν…» ανέφερε.