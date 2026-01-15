Άδωνις Γεωργιάδης: «Αγαπάμε τους αγρότες - Τα μπλόκα τους είναι αηδία και φασισμός»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υιοθέτησε σκληρή γραμμή κατά των αγροτών για τα μπλόκα τους, χαρακτηρίζοντας τις κινητοποιήσεις τους «αηδιαστικές» και «φασιστικές», υποστηρίζοντας πως δεν έχει γίνει ποινική παρέμβαση επειδή η κυβέρνηση είναι «δημοκρατική».

Μιλώντας στο OPEN, o υπουργός Υγείας ισχυρίστηκε, όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που δεν έχουν κατασταλεί τα αγροτικά μπλόκα, πως αυτό συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση επιδεικνύει «δημοκρατικότητα» και «υπομονή».

Σε άλλο σημείο ωστόσο, είπε πως «Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των αγροτών, αγαπάμε τους αγρότες», εξηγώντας πως αποδίδει τη συνεχιζόμενη αντίδραση στα μέτρα για τον Πρωτογενή Τομέα σε «μειοψηφίες» μεταξύ των αγροτοκτηνοτρόφων.