Άδωνις Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται μία στιγμή έντασης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έξω από το νοσοκομείο Δράμας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε πως ακυρώνει την προγραμματισμένη του επίσκεψη στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού» έγραψε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Κατόπιν αυτόν ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά» συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανάρτηση για το νοσοκομείο Δράμας

Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη.

Η περιοδεία μου συνεχίζεται».

