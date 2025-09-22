Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν πιστεύω ότι ο Σαμαράς θέλει να ρίξει την κυβέρνηση»

Στη δημιουργία κομμάτων στο σύνολο του πολιτικού φάσματος αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν πιστεύω ότι ο Σαμαράς θέλει να ρίξει την κυβέρνηση».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24 και ερωτώμενος σχετικά, απάντησε: «Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω τα γεγονότα εφόσον συμβούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε εν δυνάμει κόμματα».

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «δεν μπορώ να σχολιάσω τον κ. Σαμαρά, έχω προσωπικά θέματα, έχω ιδιαίτερη προσωπική σχέση. Να μιλήσω κατά του Σαμαρά, να πέσει φωτιά να με κάψει».

«Δικαίωμα στη Δημοκρατία έχουν όλοι, ο καθένας σκέπτεται με βάση το κριτήριό του, την ιστορία του, τη διαδρομή του, όλα τα κρίνει ο λαός στο τέλος, όλους μάς κρίνει ο λαός στο τέλος».

«Δεν αισθάνομαι ότι υπάρχει απειλή για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ούτε πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς θα ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση», υπογράμμισε επίσης ο Άδωνις Γεωργιάδης.