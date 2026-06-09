Άδωνις Γεωργιάδης: Έρχεται τροπολογία απαγόρευσης ψεκασμένων προϊόντων με ναρκωτικά

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε σε ανάρτησή του στο X πως μετά την κατάργηση της διάθεσης προϊόντων κάνναβης φαίνεται πως κάποιοι έχουν βρει νέους επικίνδυνους τρόπους για να προωθήσουν ναρκωτικές ουσίες και ψεκάζουν με άγνωστες χημικές ουσίες προϊόντα χαμομηλιού και λεβάντας.

Κατόπιν αυτών σημείωσε πως θα καταθέσει τροπολογία για να απαγορευτούν όλα τα αντίστοιχα προϊόντα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: "αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το χαμομήλι"…κάποιοι το θεώρησαν αστείο.

Σήμερα έλαβα αυτό το μήνυμα: "Όπως καταλαβαίνεται κύριε υπουργέ οι αγορά των ψεκασμένων δε σταματάει με την απαγόρευση κυκλοφορίας την βιομηχανικής κάνναβης. Αυτοί οι τρελοί πουλάνε τώρα χαμομήλι και λεβάντα ψεκασμένα με άγνωστες χημικές ουσίες….".

Καταθέτω άμεσα τροπολογία για να απαγορεύονται τα πάντα από όσα ψεκασμένα καπνίζονται. Τα προϊόντα αυτά έχουν ναρκωτική δράση προσέξτε τα παιδιά σας!».

Πριν λίγες μέρες απαγορεύσαμε τον ψεκασμένο με χημικά ανθό βιομηχανικής κάνναβης, διότι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την δημόσια Υγεία. Στην επιτροπή της Βουλής ένας από τους εκπροσώπους αυτών των προϊόντων είχε επί λέξη: «αν μας απαγορεύσετε την κάνναβη θα ψεκάζουμε το… pic.twitter.com/USDubRlftG — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 9, 2026