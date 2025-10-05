Άδωνις Γεωργιάδης: «Ευχαρίστησή μου που με αποκαλεί τιποτένιο σκουλήκι η Κωνσταντοπούλου, έχει ψυχικά θέματα»

Νέο επεισόδιο στην άγρια πολιτική κόντρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με τον υπουργό Υγείας να απαντά στο «τιποτένιο σκουλήκι», όπως τον χαρακτήρισε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο», στο Action24, το πρωί της Κυριακής (5/10), ανέφερε αρχικά: «Χθες έγινε κάτι το αμίμητο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ανακοινώσει ότι είναι για μια σοβαρή υπόθεση στα Γιάννενα. Το ότι την ανάγκασα να τα παρατήσει όλα για να ανακοινώσει κάτι πολύ σοβαρό και το μόνο που έκανε ήταν να με βρίζει. Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση που με αποκάλεσε “τιποτένιο σκουλήκι”. Όλο αυτό δηλώνει κάτι πολύ σοβαρό για την ψυχική υγεία της κ. Κωνσταντοπούλου», ανέφερε αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, που συμπλήρωσε: «Έχει ψυχικά θέματα».

«Της χάλασα όλη τη σούπα. Μου αρέσει που τα λέει αυτά γιατί αποκαλύπτεται το πραγματικό της πρόσωπο... Αυτά που λέω τώρα της τα είπα στη Βουλή πριν από δύο βδομάδες και δεν μου απάντησε, σηκώθηκε και έφυγε», επισήμανε.

Ο υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο αν γίνει δεκτό το αίτημα της Κωνσταντοπούλου θα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στη δίκη, ξεκαθάρισε ότι και ο ίδιος είναι με τον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι στο τέλος θα βρεθεί νομική λύση ώστε και οι τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις Ρούτσι να γίνουν και η δίκη για τα Τέμπη να μην καθυστερήσει.

«Όποιος είναι άνθρωπος είναι με τον πατέρα. Πιστεύω στο τέλος ότι θα βρουν έναν τρόπο για να γίνει δεκτό το αίτημα χωρίς να καθυστερήσει η δίκη. Όλοι είμαστε με τον Πάνο Ρούτσι. Αν πιστεύει ότι έχω πει κάτι εναντίον του, του ζητώ συγγνώμη αλλά πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς».

«Η Κωνσταντοπούλου θέλει όσο γίνεται αυτή η υπόθεση να παραμένει στην επικαιρότητα. Γιατί περίμενε να κλείσει ο φάκελος και μετά να κάνει το αίτημα; Το είχε όλο σχεδιάσει από την αρχή. Θέλει η δίκη να πάει αργότερα γιατί έχει πολιτικό και οικονομικό συμφέρον. Οι μπούρδες δεν κρατάνε πολύ στα δικαστήρια, δεν είναι σαν τα κανάλια.

Η Κωνσταντοπούλου έχει επενδύσει σε αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας πως «η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η μόνη που έχει χυδαιολογήσει για νεκρό των Τεμπών».

«Εγώ θέλω να γίνει η τοξικολογική κατά την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι γιατί θέλω στην κοινή γνώμη να μη μείνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας και συνωμοσιολογίας», είπε και σχολίασε, ερωτηθείς για τις δηλώσεις άλλων στελεχών της ΝΔ για το θέμα πως «όποιος θέλει να αγοράσει τα παραμύθια της Κωνσταντοπούλου, ας το κάνει».

«Ας αφήσουμε τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους, είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα το βρουν τη λύση και να γίνουν οι τοξικολογικές και να μην καθυστερήσει η δίκη», επανέλαβε.



