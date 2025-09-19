Άδωνις Γεωργιάδης: «Σκληρές οι εικόνες με τα παιδιά αλλά δεν υπάρχει καμία γενοκτονία στη Γάζα»

Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη που χαρακτήρισε «βαρύ» τον όρο γενοκτονία για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε μια αντίστοιχη δήλωση ενώ παράλληλα σχολίασε το ένταλμα σύλληψης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Μιλώντας στο Action24, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε: «Δεν είναι γενοκτονία αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Σε ένα λαό που πριν από 30 χρόνια ήταν 3 εκατ. και είναι 8 τώρα δεν μπορεί να υπάρξει, είναι παράλογο αθροιστικά».
Αναφορικά με τους θανάτους παιδιών στη Γάζα είπε: «Πάρα πολύ σκληρές και επώδυνες οι εικόνες με τα παιδιά, τα οποία πέφτουν θύματα αυτού του πολέμου. Για αυτό πιστεύω ότι η Διεθνής κοινότητα κάνει λάθος που αντί να κυνηγάει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και να τερματίσει τον πόλεμο, κυνηγάει το Ισραήλ.
Παράλληλα, πρόσθεσε: «Αυτοί που σχεδίασαν την επίοθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου είναι οι υπεύθυνοι. Δεν υπάρχει καμία γενοκτονία».
Αναφορικά, με το ένταλμα σύλληψης του Ισραηλινού προέδρου Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε: Εγώ αν δω τον Νετανιάχου, δεν θα τον συλλάβω. Εσείς αν θέλετε να τον συλλάβετε».
