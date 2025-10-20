Μενού

Άδωνις Γεωργιάδης: «Στα 8 νοσοκομεία με περιμένουν με λουλούδια, στα 2 κομμουνιστές φωνάζουν... So what»

«Αυτή η ιδέα που βγάζετε, ότι όπου πάω γίνονται φασαρίες είναι ψευδής» είπε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή | Eurokinissi
Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδίδει τις αντιδράσεις στα νοσοκομεία που επισκέπτεται στους κομμουνιστές, λέγοντας μάλιστα πως στα 8 από τα 10 που επισκέπτεται τον περιμένουν με λουλούδια.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (20/10) στο Action 24 και την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», ο υπουργός Υγείας είπε: «Στα 2 είναι κάποιοι κομμουνιστές που φωνάζουν... so what. Σοβαρά, αυτά που είδατε στο Αττικόν ήταν μεγάλες αντιδράσεις; Και τα λέτε «μεγάλες αντιδράσεις»; Το Αττικόν έχει 2.800 εργαζόμενους, ο πρόεδρος του Σωματείου, προσκείμενος στο ΚΚΕ, οκ, αποφάσισε να κάνει συγκέντρωση. Ήταν έξω σκάρτοι 100, εκ των οποίων οι εργαζόμενοι ήταν 30 με 40. Δηλαδή στους 2.800 - εγώ θα πω και οι 100 - είχαμε ένα 3% που αντέδρασαν».

Διαβάστε ακόμα: «Μην μιλάτε σε δημοσιογράφους»: Αυτή η εντολή δόθηκε στους υγειονομικούς για τα προβλήματα του ΕΣΥ

Συνέχισε λέγοντας: «Στο Παίδων καρδιολογικό που εγκαινιάσαμε, δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Εκεί με περιμένανε οι εργαζόμενοι, μου έδωσαν λουλούδια. Όλα ήταν μια χαρά. Αυτή η ιδέα που βγάζετε, ότι όπου πάω γίνονται φασαρίες είναι ψευδής. Στα 8 με περιμένουν με λουλούδια, στα δύο είναι κάποιοι κομμουνιστές που φωνάζουν. So what».


 

