«Μην μιλάτε σε δημοσιογράφους»: Αυτή η εντολή δόθηκε στους υγειονομικούς για τα προβλήματα του ΕΣΥ

Το υπουργείο Υγείας καταβάλλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσει πως τα πάντα βαίνουν καλώς στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ, ωστόσο η πραγματικότητα, έτσι όπως μεταφέρεται από τους υγεινομικούς και τους πολίτες που νοσηλεύονται οι ίδιοι ή τα οικογενειακά τους πρόσωπα, πρόκειαι για μία ακριβώς αντίθετη πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από το νοσοκομείο Αττικόν στην χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Άδωνι Γεωργιάδη. Την ώρα που στον προαύλιο χώρο υπήρχε ένταση και τα ΜΑΤ ψέκαζαν τους υγειονομικούς που διαμαρτύρονταν και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα, η κατάσταση ήταν η... συνηθισμένη.

Ράτζα παντού, οι διάδρομοι γεμάτοι με κρεβάτια και ασθενείς μες τη μέση και φυσικά η υποδομή του νοσοκομείου φθαρμένη και με πολλές ζημιές.

Μετά από όλα αυτά, φαίνεται πως το υπουργείο Υγείας ακολουθεί μία πολύ διαφορετική τακτική. «Μην μιλάτε στους δημοσιογράφους».

Αυτό καταδεικνύει έγγραφο που απέστειλε ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Χρήστος Ροϊλός σε όλους τους επιστημονικά υπεύθυνους των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Να μην μιλούν σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ σχετικά με ζητήματα που αφορούν στις μονάδες υγείας.

Το έγγραφο του κ. Ροϊλού που δημοσιοποίησε η ΟΝΕΓΕ, έχει ξεσηκώσει πλήθος αντιδράσεων στους εργαζομένους στο σύστημα υγείας, οι οποίοι θεωρούν ότι τους απαγορεύεται πλέον να μιλούν δημόσια για τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζει το ΕΣΥ, ώστε αυτές να κρυφτούν κάτω από το χαλί.

Έγγραφο Ροΐλου

Το έγγραφο που υπογράφει ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας σας ενημερώνουμε ότι δεν θα δίνετε καμία συνέντευξη τύπου και δεν θα παρέχονται υπηρεσιακές πληροφορίες σε δημοσιογράφους από τους επιστημονικά υπεύθυνους των μονάδων ή του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές, εφόσον δεν έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ ο οποίος και θα παράσχει τη σχετική έγκριση. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω».

Οι γιατροί μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων σημειώνουν ότι δεν πρόκειται να υποκύψουν σε τέτοιου είδους απαγορεύσεις και θα συνεχίσουν κανονικά να αναδεικνύουν τα καθημερινά προβλήματα στις δημόσιες μονάδες υγείας, οι οποίες πνίγονται από έλλειψη προσωπικού.

«Δεν θα τους περάσει»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) Γιάννης Γαλανόπουλος, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση και το υπουργείο υγείας βρίσκονται σε πανικό. Η κατάσταση του δημοσίου συστήματος υγείας δεν φτιασιδώνεται όσες κορδέλες και να κόψουν κι όσα εγκαίνια κι αν κάνουν. Οι ανακαινισμένοι χώροι δε δουλεύουν χωρίς προσωπικό, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσηλευτές.

Απαγορεύουν στο προσωπικό να μιλάει, να αναδεικνύει τα προβλήματα. Δε θέλουν να μαθαίνει ο λαός ότι την ίδια ώρα που κόβουν κορδέλες στο Αττικό, η αστυνομία δέρνει τους εργαζόμενους και τους διαδηλωτές. Δε θέλουν να ξέρει ο λαός ότι πίσω από τα ανακαινισμένα Επείγοντα είναι πάνω από 100 ασθενείς σε ράντζα στο διάδρομο.

Για τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές -λιβανιστήρια της κυβερνητικής πολιτικής υπάρχει άπλετος χρόνος στα ΜΜΕ με τις ευλογίες των διοικήσεων και των υπουργών. Για όσους αναδεικνύουν τα προβλήματα και διεκδικούν χρειάζεται ειδική άδεια και πέφτει βούρδουλας.

Δε θα τους περάσει. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να τους ζητήσουν την άδεια για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών. Η πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και των αστικών κομμάτων που θεωρούν την υγεία του λαού κόστος θα παίρνει την απάντηση που της αξίζει».



