Άδωνις για Καρυστιανού: «Λίγες συνεντεύξεις ακόμα και δεν θα μπει στη Βουλή - Ο Βελόπουλος είναι ΠΑΣΟΚ»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ξανά σήμερα το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού, εκτιμώντας πως οι δημόσιες τοποθετήσεις της θα βλάψουν τη δημόσια εικόνα της περαιτέρω.

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε ποιοι κομματικοί σχηματισμοί πιστεύει πως θα μπουν στη Βουλή με τις επόμενες εκλογές, απατώντας για την κα Καρυστιανού:

«Δεν ξέρω. πόσες συνεντεύξεις θα δώσει ακόμα; Αν δώσει καμία δεκαριά ακόμα δεν το βλέπω να μπαίνει, ούτε tweet, γιατί και εκεί τα έκανε θάλασσα. Η κα Καρυστιανού προσπαθεί να τα έχει με όλους καλά. Στην πολιτική δεν μπορείς να τα έχεις με όλους καλά».

Άδωνις για Βελόπουλο: «Δεν υπήρξε ποτέ δεξιός, ΠΑΣΟΚ είναι»

Σχετικά με τον πρώην συνάδελφό του στο ΛΑΟΣ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Εγώ τον Βελόπουλο τον ξέρω καλά, από τη δεκαετία του 90. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, κυβέρνηση με τον Βελόπουλο δεν μπορεί να κάνει.

Διότι δεν μπορείς να κάνει ς κυβέρνηση με κάποιον που έχεις θεμελιώδεις διαφορές. Ο Βελόπουλος δεξιός δεν έχει υπάρξει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ούτε σήμερα είναι ούτε ήταν ποτέ. ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν».