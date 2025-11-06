Άδωνις για Καρυστιανού: «Υποκρίνεται το θύμα των Τεμπών, ενώ θέλει να πολιτευτεί»

Νέα επίθεση κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις φήμες που διαδίδει ο Νίκος Καραχάλιος για συναντήσεις τους με σκοπό τη δημιουργία κόμματος.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «δεν του αρέσει η υποκρισία», καλώντας την κυρία Καρυστιανού, αν έχει πολιτικές φιλοδοξίες και θέλει να πολιτευτεί, να το πράξει.

«Να μπορώ εγώ να σε αντιμετωπίζω σαν έναν πολιτικό μου αντίπαλο. Να γίνει ένας κανονικός δημοκρατικός διάλογος, αν έχεις την πολιτική φιλοδοξία».

Γεωργιάδης: «Το πιο εντυπωσιακό της χθεσινής ημέρας, είναι οι αποκαλύψεις του Καραχάλιου, για τις συναντήσεις με την Καρυστιανού και για κόμμα Καρυστιανού. Εγώ έχω πολλές φορές πει ότι αν θέλει η Καρυστιανού να κάνει κόμμα, καλώς να ορίσει. Δεν την έχω ακούσει να το διαψεύδει από…

Άδωνις: «Η Καρυστιανού υποκρίνεται το θύμα των Τεμπών»

«Αν δεν την έχεις, οκ, είσαι ένα θύμα των Τεμπών και σε αντιμετωπίζω με τον δέοντα σεβασμό. Το να υποκρίνεσαι το δεύτερο, ενώ θες να κάνεις το πρώτο, αυτό δεν είναι σωστό», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε εντυπωσιακές τις αποκαλύψεις του κ. Καραχάλιου και σχολίασε ότι η κυρία Καρυστιανού δεν τις έχει διαψεύσει.

«Έχω την εντύπωση ότι οι δηλώσεις του Καραχάλιου, ήρθαν ως απάντηση στην προχθεσινή της διάψευση. Μάλλον ο Καραχάλιος αισθάνθηκε ότι τον άδειασε και βγήκε και είπε ότι "έχουμε συναντηθεί 52 φορές, έχουμε κάνει το έμβλημα, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κόμμα" κ.τλ», είπε.