Άδωνις για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο "Φραπές" δεν αφορά τον ελληνικό λαό, να έρθει να μας πει για το ΠΑΣΟΚ»

Για την εκκωφαντική απουσία του Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου «Φραπέ», στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην Άνω Μεσαρά Κρήτης και προέδρου αγροτικού συνεταιρισμού, με βαθιές «ρίζες» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ρωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Εμφανιζόμενος στο OPEN, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, πως η απουσία του «Φραπέ» από την Εξεταστική χθες (19/11) ήταν μεθοδευμένη για να μην αποκαλύψει ονόματα γαλάζιων στελεχών, κομβικά στο σκάνδαλο:

«Ο συγκεκριμένος έχει κληθεί από τις εισαγγελικές αρχές. (σ.σ. Σε αυτό το σημείο του επισημάνθηκε πως η εισαγγελία κάλεσε τον κ. Ξυλούρη για το πόθεν έσχες του και όχι για το σκάνδαλο). Υπάρχουν διαδικασίες στην Εξεταστική, αν αποφασίσει τη βίαιη προσαγωγή του (σ.σ. σε αυτό το σημείο του επισημάνθηκε πως το σχετικό αίτημα στην Εξεταστική απορρίφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία)...δεν γνωρίζω τις διαδικασίες, δεν τις παρακολουθώ», απάντησε.

Άδωνις: «Να έρθει ο Φραπές να μας πει για το ΠΑΣΟΚ»

«Θα ήθελα πολύ να έρθει ο Φραπές στην Εξεταστική και να μας πει για τον δικηγόρο του ΠΑΣΟΚ. Η αντιπολίτευση λέει πολλές ανοησίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτά δεν αφορούν τον ελληνικό λαό.

Δεν αφήνει κανένας τα πόδια του στα υπουργεία μου, δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα τέτοιο. Εγώ είμαι υπουργός Υγείας, έχετε να μου πείτε κάτι για την υγεία;

Ο Φραπές μπαινόβγαινε στα Υπουργεία δεκαπέντε χρόνια, όχι πέντε».