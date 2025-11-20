Άδωνις σε Κωνσταντοπούλου: «Δεν βρίσκεις λίγη... γενναιότητα Καραναστάση για να ηρεμήσει το κοινοβούλιο;»

Τον δρόμο της παραίτησης που πήρε ο Διαμαντής Καραναστάσης, από το βουλευτικό αξίωμα που του χορηγήθηκε, «συμβουλεύει» ο Άδωνις Γεωργιάδης να πάρει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για «να ηρεμήσει το κοινοβούλιο», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σύμφωνα με αυτό το λυρικό ξέσπασμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, «η παραίτηση του κυρίου Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα είναι γενναία και μεγάλη πράξη ενός ασυμβίβαστου ανθρώπου που δεν άντεξε την βρωμιά του συστήματος κλπ»… άρα επαγωγικά και κατ´αντιδιαστολή η κα. Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι βουλευτές της Πλεύσης, που δεν παραιτούνται, όπως αυτός ο «σπουδαίος», «γενναίος» κλπ, είναι αυτοί που συμβιβάζονται με την βρωμιά και δεν έχουν την δική του γενναιότητα, ακεραιότητα κλπ….

Έχω ακούσει πολλές γελοιότητες από αυτή την κυρία τόσο καιρό, αλλά τόσο μεγάλη ομολογώ πώς όχι…

Υγ. Κυρία Πρόεδρε, αφού τον θαυμάζετε τόσο για την «γενναιότητα» του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την «γενναιότητα» του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;».

