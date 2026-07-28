Αγαπηδάκη: «Το πρόγραμμα "Προλαμβάνω" δεν σταματά, συνεχίζεται έως το 2030»

Το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» δεν σταματά, αλλά συνεχίζεται έως το 2030, με χρηματοδότηση πλέον από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Να ξεκαθαρίσουμε: Tο πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” δεν σταματά. Συνεχίζεται. Αλλάζει χρηματοδότηση. Από το Ταμείο Ανάκαμψης περνά στον Τακτικό Προϋπολογισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η συνέχιση του προγράμματος έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό και ο σχεδιασμός προβλέπει την εφαρμογή του έως το 2030.

Αγαπηδάκη: Ποιες εξετάσεις καλύπτει το «Προλαμβάνω»

Αυτή την περίοδο, όπως είπε, προχωρούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες —γραφειοκρατικές, διοικητικές, επιχειρησιακές και νομικές— ώστε από τον Σεπτέμβριο οι πολίτες να αρχίσουν ξανά να λαμβάνουν μηνύματα στα κινητά τους για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι το «Προλαμβάνω» αφορά κρίσιμες προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τον καρκίνο του παχέος εντέρου, τον καρκίνο του μαστού, καθώς και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Με τον τρόπο αυτό, όπως υπογράμμισε, η πρόληψη παύει να είναι μια αποσπασματική πολιτική και αποκτά σταθερή χρηματοδοτική βάση.

Αναφερόμενη στην ιατρική κάλυψη των νησιών, η κ. Αγαπηδάκη στάθηκε στα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, αλλά και στο μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Όπως είπε, φέτος, με τη δωρεά του Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, μικρά και πολύ μικρά νησιά εντάσσονται σε πρόσθετο οικονομικό κίνητρο ύψους 1.500 ευρώ.