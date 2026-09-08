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Αγγελούδης στο Newsbreak: «Αν χρειαστεί, θα συγκρουστούμε για να να πετύχουμε τους στόχους του δήμου»

Τι ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τον στόχο του για μια διαφορετική εικόνα της πόλης.

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Στέλιος Αγγελούδης | Eurokinissi
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Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε στο Newsbreak ο δήμαρχος ΘεσσαλονίκηςΣτέλιος Αγγελούδης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, στην ανάπλαση της ΔΕΘ, στις διεκδικήσεις του δήμου από την κυβέρνηση και στον στόχο του για μια διαφορετική εικόνα της πόλης.

Ο κ. Αγγελούδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε εμφατικά ότι «αν χρειαστεί, θα συγκρουστούμε». Συγκεκριμένα, ερωτώμενος για το εάν είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί, προκειμένου να πετύχει τους στόχους του δήμου, ο κ. Αγγελούδης έδωσε το δικό του στίγμα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη διεκδίκηση.

«Η σύγκρουση είναι το τελευταίο στάδιο μιας διεκδίκησης. Η διεκδίκηση ξεκινάει από την τεκμηρίωση ενός αιτήματος, από την υποβολή, από την επιμονή στο να πειστούν αυτοί που πρέπει να το εγκρίνουν», είπε και πρόσθεσε: «Και το τελευταίο στάδιο είναι αυτό που λέτε. Προφανώς αχρείαστο να είναι, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνουμε».

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