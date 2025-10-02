Αγκάθια στο φλερτ ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς εξαιτίας της Belharra - Ενστάσεις και στην Κουμουνδούρου

Την ώρα που πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βρίσκονται αρκετά κοντά στο ενδεχόμενο μιας πιο στενής συνεργασίας, η συζήτηση για την ψηφοφορία που αφορά την 4η φρεγάτα Behlarra έρχεται και βάζει νέα εμπόδια.

Η 4η φρεγάτα Behlarra σημείο διαφωνίας ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς

Την Τετάρτη στη συνεδρίαση του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποφασίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει τη νέα φρεγάτα του Πολεμικού ναυτικού μια στάση που βρίσκει απέναντι τη Νέα Αριστερά η οποία ως πάγια θέση έχει να τάσσεται κατά μιας τέτοιας λογικής.

Ωστόσο και στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου εκδηλώθηκαν ενστάσεις με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Στέργιος Καλπάκης, γραμματέας του κόμματος, αλλά και ο Κώστας Ζαχαριάδης έχουν τις αντιρρήσεις τους. Ενω και βουλευτες εμφανίστηκαν να διαφωνούν σημειώνοντας πως «δεν μπορείς απο τη μια να καταγγέλλεις το Rearm Europe και απο την άλλη να ψηφίζεις φρεγάτες που προορίζονται γι αυτό τον σκοπό».

Μάλιστα ο Γιώργος Καραμέρος έχει εκφράσει την άποψή του λέγοντας ότι «ενώ η υπόθεση των φρεγατών έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση Τσίπρα εντούτοις έχουν γίνει λάθος χειρισμοί στην πορεία απο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχουν δεσμευτεί πάρα πολλοί πόροι για τα εξοπλιστικά συνολικά. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό το σχέδιο της τέταρτης φρεγάτας, αλλά σας λέω την προσωπική μου άποψη» και κατέληξε υπογραμμίζοντας πως «δεν βλέπω το λόγο να μπερδέψουμε τη λάθος στροφή της ευρωπαϊκής οικονομίας με την ανάγκη υης χώρας να λύσει τα προβλήματα που έχει στο επίπεδο του Πολεμικού ναυτικού».

Την ίδια ώρα η σχέση που είχε χτίσει η κυβέρνηση Τσίπρα με τη Γαλλία καθώς και το γεγονός πως ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει στηρίξει το εξοπλιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης είναι ένα βασικό επιχείρημα όσων τάσσονται υπερ του «ναι» στην ψηφοφορία.

Σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Σήμερα συνεδριάζει και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και αναμένεται και εκεί να κατατεθούν ενστάσεις την ώρα μάλιστα που η Νέα Αριστερά προσανατολίζεται να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία κάνοντας πιο εμφανές τις διαχωριστικές ως προς τα εξοπλιστικά με την Κουμουνδούρου.

Βέβαια στη συζήτηση των κομμάτων του προοδευτικού μετώπου που επιδιώκει ο Σωκράτης Φάμελλος εκτός από τη Νέα Αριστερά έχει απευθύνει προσκλητήριο και στο ΠΑΣΟΚ με τη Χαριλάου Τρικούπη να ασκεί πίεση προς τη Κουμουνδούρου μιας και θα υπερψηφίσει την 4η φρεγάτα και επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να θέλει και να κινηθεί στην παραδοσιακή του πλέον γραμμή αλλά και να δείξει στην πράξη ότι θέλει να αποκτήσει τη δυναμική και τη στάση ενός κόμματος που επιθυμεί να βρεθεί και πάλι σε κυβερνητική τροχιά, μέσα βέβαια και στη σεναριολογία για τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.