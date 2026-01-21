Αγωγή Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: «Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή χωρίς λάσπη στον ανεμιστήρα»

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα.

Όπως αναφέρει και η Μαρία Συρεγγέλα στην ανακοίνωση της, «η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος καθώς η κυρία Κωνσταντοπούλου επέμενε να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενη ότι είναι συνεργάτιδά της, κάτι που η ίδια η Μαρία Συρεγγέλα έχει διαψεύσει επανειλημμένως.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει απευθυνθεί στη βουλευτή με επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς αναφέροντας ότι έχει σχέση και με κακοποιά στοιχεία. Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή και επιθυμητή, αρκεί να γίνεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας και χωρίς «λάσπη στον ανεμιστήρα».

Εφόσον η υπόθεση τύχει αποζημίωσης το χρηματικό ποσό θα διατεθεί σε φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών», αναφέρει η ανακοίνωση.