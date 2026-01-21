Μενού

Αγωγή Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: «Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή χωρίς λάσπη στον ανεμιστήρα»

Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Reader symbol
Newsroom
κωνσταντοπούλου συρεγγέλα
Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Συρεγγέλα | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα.

Όπως αναφέρει και η Μαρία Συρεγγέλα στην ανακοίνωση της, «η δικαστική οδός ήταν μονόδρομος καθώς η κυρία Κωνσταντοπούλου επέμενε να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχυριζόμενη ότι είναι συνεργάτιδά της, κάτι που η ίδια η Μαρία Συρεγγέλα έχει διαψεύσει επανειλημμένως.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει απευθυνθεί στη βουλευτή με επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς αναφέροντας ότι έχει σχέση και με κακοποιά στοιχεία. Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή και επιθυμητή, αρκεί να γίνεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας και χωρίς «λάσπη στον ανεμιστήρα».

Εφόσον η υπόθεση τύχει αποζημίωσης το χρηματικό ποσό θα διατεθεί σε φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ