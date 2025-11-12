Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να αποφύγει τα μπλόκα των αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα

Ευρισκόμενη ανάμεσα στις μυλόπετρες του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται ήδη στους δρόμους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απαιτεί ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις, η κυβέρνηση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινώσει και να αποφύγει τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε μια προσπάθεια έμπρακτης απόδειξης της βούλησης της κυβέρνησης να στηρίξει με κάθε μέσο τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες την αύξηση κατά 50% του ανώτατο ορίου των λίτρων επιδότησης την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός αιτήματος μέσω του οποίου θα λάβουν επιπλέον ποσά το Δεκέμβριο περίπου 37.000 αγρότες.

«Να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο. Από την άλλη πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ροδόπη, επιχειρώντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Λίγο πριν την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης άλλωστε αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν παρατάξει τα τρακτέρ τους, ενώ στην Αθήνα πραγματοποιούνταν το αγροτικό συλλαλητήριο.

Μείζον ζήτημα για την κυβέρνηση το αγροτικό

Μέγαρο Μαξίμου και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατανοούν πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι λόγω της μειωμένης ρευστότητας που προκαλεί η καθυστέρηση της πληρωμής της βασικής ενίσχυσης εξαιτίας των διασταυρωτικών ελέγχων που απαιτεί η Κομισιόν και της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ευλογιάς.

Αντιλαμβάνονται, δε, ότι το αγροτικό εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για την κυβέρνηση, εξού και επιδιώκουν να είναι σε άμεση επαφή με τους εκπροσώπους τους, ώστε να τους εξηγούν δια ζώσης τις αιτίες της καθυστέρησης, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για ταχύτητα με στόχο ένα σύγχρονο σύστημα που στο τέλος της ημέρας θα ωφελήσει τους έντιμους αγρότες.

Το δύσκολο έργο έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, που αμφότεροι είχαν χθες συναντήσεις με τους αγρότες, στέλνοντας το μήνυμα ότι οι πόρτες της κυβέρνησης είναι ανοιχτές για ουσιαστικό διάλογο μαζί τους, ενώ τα προβλήματά τους βρίσκονται σε τροχιά επίλυσης.

Κατά τη συνάντησή του με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι έως το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά και προανήγγειλε την πληρωμή επίσης έως τέλος Νοεμβρίου του Μέτρου 23, που αφορά γεωργούς οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και θα αγγίξει τα 178 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, στόχος είναι έως το τέλος του έτους να ολοκληρωθούν οι πληρωμές 8 εκκρεμών προγραμμάτων (Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά και άλλα), η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό οι οποίες θα δοθούν μετά την πληρωμή της προκαταβολής βασικής ενίσχυσης και η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Daniel».

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί ότι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους παραγωγούς μέχρι το τέλος του έτους θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

«Είμαστε τώρα στην τελική ευθεία, αφού κάναμε κάποιες επιμέρους πληρωμές, να προχωρήσουμε στη βασική ενίσχυση. Και στη συνέχεια, στην καταβολή των ποσών που πρέπει να καταβληθούν από εκκρεμή προγράμματα», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης προς τους εκπροσώπους της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) με τους οποίους συναντήθηκε. Ενώ ο Κώστας Τσιάρας έκανε λόγο για μία «συνεχή προσπάθεια να κρατήσουμε όρθιο και ζωντανό τον παραγωγικό κόσμο της χώρας».

Απαιτητική η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι κύριοι Χατζηδάκης και Τσιάρας εξήγησαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές συνδέεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία με δύο επιστολές έχει καταστήσει σαφές ότι οι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται κάθε πληρωμής, διαφορετικά διακινδυνεύεται η ροή των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα.

«Η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ιδιαίτερα απαιτητική και πρέπει να γίνει εν κινήσει, ενώ συνεχίζεται η στήριξη καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, με πλήρη σεβασμό στους ευρωπαϊκούς κανόνες», σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη περιγράφοντας τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Και εκπέμπουν σταθερά το μήνυμα ότι «στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα διαφάνειας και αξιοκρατίας, που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και δίκαιη κατανομή κοινοτικών κονδυλίων προς όφελος του πρωτογενούς τομέα».

Η παραλαβή των υπομνημάτων με τα αιτήματα των αγροτών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, οι τακτικές δια ζώσης επαφές μαζί τους και η διαρκής αποδέσμευση επιδοτήσεων και αποζημιώσεων με ασφαλή τρόπο, στοχεύουν στην εκτόνωση της κατάστασης, καθώς ουδείς επιθυμεί στην κυβέρνηση να βγει η κατάσταση εκτός ελέγχου. «Πρέπει να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε», διαβεβαιώνουν κυβερνητικά στελέχη με γνώση της προσπάθειας που γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη «χρυσή» ισορροπία.