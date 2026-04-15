Αγωνία στον «Ευαγγελισμό» για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Πλήθος κυβερνητικών στελεχών στο πλευρό του

Πλήθος κυβερνητικών στελεχών σπεύδουν τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Μεταξύ άλλων, στο νοσοκομείο μετέβησαν για να ενημερωθούν και να εκφράσουν τη στήριξή τους, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, καθώς και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Γιώργος Μυλωνάκης: «Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, με βάση το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τον Ευαγγελισμό, φαίνεται να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά υπό έλεγχο κατάσταση, μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ, αφού υπέστη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», αναφέρει το επίσημο έγγραφο.