Ο Γιώργος Μυλωνάκης, με βάση το ιατρικό ανακοινωθέν που μόλις εκδόθηκε από τον Ευαγγελισμό, φαίνεται να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά υπό έλεγχο κατάσταση, μετά την εισαγωγή του στη ΜΕΘ, αφού υπέστη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», αναφέρει το επίσημο έγγραφο.

Γιώργος Μυλωνάκης: Η κρίση υγείας του μέχρι τώρα

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού, σύμφωνα και με το OPEN, η λιποθυμία για την οποία εισήχθη στον Ευαγγελισμό, οφειλόταν σε πολύ σοβαρή πάθηση, συγκεκριμένα σε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ διακομίστηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4) στον Ευαγγελισμό έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που είχε, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος, όταν έφθασε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει, είχε ανακτήσει μερικώς τις αισθήσεις του.

Ωστόσο, εισήχθη για απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει ανεύρυσμα εγκεφάλου, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή, ενώ χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Σημειώνεται πως, ο Γιώργος Μυλωνάκης υπηρετεί από τον Ιούνιο του 2024 ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και συγκαταλέγεται στους στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού.