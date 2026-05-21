Άνοιξε ξανά σήμερα στη βουλή η συζήτηση για τις υποκλοπές (21/5) και ακόμη μια σκληρή αντιπαράθεση έλαβε χώρα ανάμεσα στον Γιώργο Φλωρίδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχικά χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία «κόμμα και σύστημα εξουσίας που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου» που κάνει «χρήση σκοτεινών και επικίνδυνων πρακτικών για τη διατήρηση της εξουσίας».

Με φόντο την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, υποστήριξε ότι ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, παραδέχθηκε πως «δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης» και ότι «δεν υπάρχει καταγραφή».

«Πόσο πια θα εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό; Έχει όρια η πολιτική σας απατεωνιά;» είπε απευθυνόμενος στον κ. Φλωρίδη, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ ότι επί 3,5 χρόνια «έριχνε λάσπη και υπονοούμενα» επειδή «τόλμησε να αποκαλύψει το παρακράτος».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «η αλήθεια δεν βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα, αλλά το ψέμα και το σκοτάδι του Μεγάρου Μαξίμου», ενώ επιτέθηκε και στον πρόεδρο της Βουλής, υπενθυμίζοντας δηλώσεις του 2022 για την ενημέρωση του πρωθυπουργού από την ΕΥΠ. «Δεν έχετε όριο στη φαυλότητα», σημείωσε.

Περνώντας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον Οργανισμό», υποστηρίζοντας ότι αποκαλύφθηκε «η Ελλάδα των αγροτών που παλεύουν και η Ελλάδα των ημετέρων που περνούσαν τζάμπα καλά».

Κατέληξε ότι «η πολιτική της αλαζονίας και της αμετροέπειας πρέπει να γίνει παρελθόν στις επόμενες εκλογές», τονίζοντας πως «η Ελλάδα αξίζει καλύτερα».

Υποκλοπές: Η απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, σπαντώντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης έκανε λόγο για «βαθύτατη προσβολή» της διάταξης περί απορρήτου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

«Οι συζητήσεις για την ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους», υπογράμμισε.

Επισήμανε ότι δεν θα μπει σε συζήτηση περί ποινικών ευθυνών, αλλά «υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες», ενώ χαρακτήρισε «ατόπημα» το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «30 ημέρες πριν την αφυπηρέτησή του».

Ο κ. Ανδρουλάκης επανήλθε λέγοντας ότι «η εθνική ασφάλεια δεν απειλείται από μια ερώτηση και μια απάντηση, αλλά η ασφάλεια του παρακράτους της ΝΔ» και κατέληξε: «Δεν θα σιωπήσω. Η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν μέρα μεσημέρι»