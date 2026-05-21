Αποφασισμένος να ρίξει στο κενό το σκηνικό ακραίας πόλωσης που επιχειρεί – όπως της χρεώνει – να στήσει η αντιπολίτευση με «όχημα» τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ως αντίδοτο εφαρμόζει το τρίπτυχο: αποδόμηση πολιτικών αντιπάλων με επιχειρήματα, προσήλωση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, ανάδειξη των πολιτικών βελτίωσης της καθημερινότητα με χειροπιαστά αποτελέσματα.

Βλέποντας το καυτό διήμερο που ξεκινά από σήμερα στη Βουλή με τις συζητήσεις στην Ολομέλεια επί των προτάσεων για συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αύριο για Εξεταστική για τις υποκλοπές, ως μία προσπάθεια της αντιπολίτευσης να «στριμώξει» την κυβέρνηση μέσω της «σκανδαλολογίας» με στόχο την αναζήτηση «διεξόδου στα δικά της αδιέξοδα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά με το δικό του «αντίδοτο».

Μητσοτάκης: Πρώτος άξονας - Διαίρει και βασίλευε

Ο ένας άξονας της κυβερνητικής στρατηγικής που σκιαγραφεί με τις κινήσεις του στο δρόμο προς τις εκλογές αφορά σε αυτό που ο ίδιος βλέπει ως κατάδειξη της υποκρισίας, της ένδειας αντιπροτάσεων ή των φάουλ των πολιτικών του αντιπάλων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χθεσινή επίθεση κυβερνητικών πηγών κατά του Νίκου Ανδρουλάκη περί μετατροπής του ΠΑΣΟΚ από «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» σε «πράσινη Ζωή», με φόντο τη διαρροή σε δημοσιογράφους συνομιλίας με τον Διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που κατά το Μέγαρο Μαξίμου ήταν προϊόν «κοπτοραπτικής».

Στο στόχαστρο του κυβερνητικού επιτελείου είναι σταθερά πλέον και ο Αλέξης Τσίπρας ενόψει της επίσης ανακοίνωσης του κόμματός του στις 26 Μαΐου.

«Το κόμμα του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Πρώτο Θέμα, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό για επανάληψη της συνταγής «εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός».

Όσον αφορά στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα γίνουν σήμερα, το Μέγαρο Μαξίμου τηρεί στάση αναμονής μέχρι την παρουσίαση του προγράμματός της. Με τα έως τώρα δεδομένα πάντως την «καρφώνει» για θέσεις που κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν και για πρόσωπα που την πλαισιώνουν, τα οποία «φαίνεται ότι έχουν μια προνομιακή σχέση με την Ρωσία».

Μητσοτάκης: Με τα μάτια στον στόχο

Αντιλαμβανόμενοι όμως το ενδεχόμενο ένα ποσοστό πολιτών να κινηθεί στις επερχόμενες εκλογές υπό το σκεπτικό της ψήφου διαμαρτυρίας για μία σειρά από λάθη και αστοχίες θεωρώντας ότι θα έχουν τη δυνατότητα να ξανασκεφτούν την επιλογή τους σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, κυβερνητικοί αξιωματούχοι σπεύδουν να υπογραμμίζουν τον φερόμενο κίνδυνο της ακυβερνησίας, επισημαίνοντας ότι «το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027 ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν δύο και τρεις εκλογές».

Η κυβέρνηση επιμένει στο στοίχημα της αυτοδυναμίας της ΝΔ και μιας τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρωθυπουργικό θώκο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι «ακόμα και αν ο κόσμος πει κάτι διαφορετικό πρέπει να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή».

Θέτουν, ωστόσο, κάποια αυτονόητα δεδομένα που δεν πρέπει να προσπεράσουν οι πολίτες, με κυριότερο ότι το ΠΑΣΟΚ που θα ήταν η μόνη πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσε να εξεταστεί μία μετεκλογική συνεργασία «έκανε ένα ολόκληρο Συνέδριο χωρίς να βγάλει πρόγραμμα, χωρίς να πει πως και με ποιον θα κυβερνήσει, μόνο και μόνο για να πει με ποιόν δεν θα κυβερνήσει, δηλαδή τη ΝΔ. Εμείς τι λέμε; Κυβέρνηση στον τόπο».

Ο Πρωθυπουργός πάντως είναι στοχοπροσηλωμένος στην ανάδειξη των πολιτικών της κυβέρνησης που παράγουν απτά αποτελέσματα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Εξ ού και χθες βρέθηκε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων με επίκεντρο την ανάταξη του στόλου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, δίνοντας έμφαση στο «γαλάζιο» σύνθημα «το είπαμε το κάναμε».

Ο ίδιος τόνισε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο στόλος των λεωφορείων (1.076 καινούργια συνολικά) από την πλήρη απαξίωση του 2019 με στόχο τα 1.500 το 2027, αλλά και τις αλλαγές στον Ηλεκτρικό και την επέκταση του ΜΕΤΡΟ.

«Να που πηγαίνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όχι στους λίγους όπως ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, αλλά στους πολλούς που περιμένουν υπομονετικά στη στάση και θέλουν μια καλύτερη συχνότητα και μια καλύτερη εμπειρία στην καθημερινότητά τους», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.