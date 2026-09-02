Άγρια κόντρα στη Βουλή: «Είστε τραμπούκος», φώναξε η Κωνσταντοπούλου στον Κουκουλόπουλο

Μεγάλη ένταση επικράτησε λίγο πριν ξεκινήσει επισήμως η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την εκλογή ή μη της Έλενας Ακρίτα ως Ε' Αντιπροέδρου, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του προεδρεύοντος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πάρι Κουκουλόπουλου.
Καθώς επισήμως η διαδικασία εκλογής αντιπροέδρων της Βουλής δεν προβλέπει σχολιασμό, οι εκπρόσωποι των κομμάτων μίλησαν για την εκλογή της κ. Ακρίτα, στην προηγούμενη συνεδρίαση για το ν/σ του υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
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«Πέτρα του σκανδάλου» για να ξεκινήσει το επεισόδιο αποτέλεσε η κίνηση του κ. Κουκουλόπουλου να προτείνει τη διακοπή της συνεδρίασης, ώστε να ξεκινήσει η ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου στις 12:30 όπως είχε προγραμματιστεί. Τότε η Ζωή Κωνσταντοπούλου έλαβε τον λόγο, αποκαλώντας τον Πάρι Κουκουλόπουλο «άξιο αντιπρόεδρο της ΝΔ».
Στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε να συζητηθεί το θέμα της εκλογής της Έλενας Ακρίτα, κλιμακώνοντας παρεταίρω την αντιπαράθεση με τον Πάρι Κουκουλόπουλο, ο οποίος της αφαίρεσε τον λόγο τονίζοντας ότι «η χυδαιότητα απέναντί μου δεν είναι ανεκτή».
«Είστε τραμπούκος!», φώναξε εκτός μικροφώνου η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Λίγο αργότερα, και μετά τις παρεμβάσεις των Γιαννούλη και Μηταράκη, η συνεδρίαση λύθηκε και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την οποία αναμένεται η θέση της Ε' Αντιπροέδρου να παραμείνει κενή, καθώς η ΝΔ δεν θα την υπερψηφίσει.
Σημειώνεται ότι στην τελευταία του παρέμβαση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης κατέθεσε έγγραφο από την εκλογή αντιπροέδρων του 2023, κατά την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου φαίνεται πως είχε καταψηφίσει την «μοναδική υποψήφια γυναίκα», όπως είπε ο κ. Μηταράκης, την κ. Όλγα Γεροβασίλη. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε με αυτόν τον τρόπο για «υποκρισία» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
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