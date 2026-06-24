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«Αχ ρε Ανδρέα»: Ο αναστεναγμός της Γιαννακοπούλου πάνω στο μνήμα και η εξήγηση

H Νάντια Γιαννακοπούλου σε μία πολύ ανθρώπινη στιγμή πάνω στο μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου, που προκάλεσε έντονη συζήτηση.

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Η Νάντια Γιαννακοπούλου στο πολιτικό μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου
Η Νάντια Γιαννακοπούλου στο πολιτικό μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου | Orange Press Agency
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Μία φράση της βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νάντιας Γιαννακοπούλου στο πολιτικό μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου απασχολεί τα ΜΜΕ από χθες, με την ίδια να δίνει την απάντησή της για την τόσο ανθρώπινη στιγμή.

Το πολιτικό μνημόσυνο έλαβε χώρα στο μνήμα του πρώην πρωθυπουργού, στο Α' Νεκροταφείο, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και πολλά στελέχη να δίνουν το παρών για να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο. 

Μεταξύ αυτών και η κα Γιαννακοπούλου, που αφήνοντας του λουλούδι της ακούστηκε να αναφωνεί: «Αχ ρε Αντρέα». 

Δείτε τη στιγμή, στο σχετικό βίντεο του Orange Press Agency:

Ο αναστεναγμός της αυτός απασχόλησε ιδιαίτερα, με την ίδια να εξηγεί πως ήταν μία αυθόρμητη στιγμή.

«Μου βγήκε αυθόρμητα. (...) Ένας αναστεναγμός γίνεται θέμα. Ας πούμε ότι ήταν μία νοσταλγία, ήταν κάτι που βγήκε πολύ αυθόρμητα και έχει γίνει πολύ κουβέντα» κατέληξε η κα Γιαννακοπούλου.

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