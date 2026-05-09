Χαμός με τη δήλωση Καιρίδη σε Γιαννακοπούλου: «Θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα ζητάτε συγγνώμη»

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε στο τηλεοπτικό πλατό κατά τη διάρκεια της συζήτησης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη με τη βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε στον αέρα ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ελλάδα, που έχει πληθωρισμό 5,4%.

Ο Δημήτρης Καιρίδης, απάντησε στην βουλεύτρια στον αέρα του Action24: «Δεν είναι αλήθεια αυτό. Λέτε ψέματα. Όταν λέτε το ψέμα θα το παραδέχεστε. θα το παραδέχεστε και θα λέτε συγγνώμη, θα κατεβάζετε το βλέμμα και θα ζητάτε συγγνώμη».

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας τον λόγο, απάντησε: «Συγγνώμη, μόλις μου είπατε να κατεβάσω το κεφάλι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο», συμπλήρωσε.

Ο κύριος Καιρίδης συνεχίζοντας απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους, και προκλήθηκε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στο τηλεοπτικό πλατό. «Με διέκοψε, κουνώντας το δάχτυλο. Όταν είπα ότι υπάρχουν και άλλες χώρες με υψηλό πληθωρισμό. Και αντί να παραδεχθεί ως μεταμελημένη, κουνάνε το δάχτυλο. Και εσείς κάθεστε αδιάφορα (οι δημοσιογράφοι) και δεν παίρνετε θέση στο ψέμα».

«Δεν σας αναγνωρίζω και δεν σας ταιριάζει αυτό πραγματικά», συμπλήρωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου.