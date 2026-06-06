Αχτσιόγλου: Για λόγους στρατηγικής η παραίτηση από τη Νέα Αριστερά - Τι λέει για το κόμμα Τσίπρα

Για μια βαθιά στρατηγική διαφωνία με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο η Έφη Αχτσιόγλου, εξηγώντας τους λόγους που την οδήγησαν στην αποχώρησή της από το κόμμα και στην παράδοση της βουλευτικής της έδρας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να προδικάζει οποιαδήποτε εξέλιξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, η πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η ηγεσία της Νέας Αριστεράς επέλεξε μια πορεία πολιτικής καταγραφής και διατήρησης της κομματικής ταυτότητας, την ώρα που η ίδια, μαζί με περίπου 150 στελέχη και έξι βουλευτές, θεωρούσε αναγκαία τη διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικών συμμαχιών.

«Αποχωρήσαμε γιατί υπήρχε μια ουσιαστική στρατηγική διαφωνία για το τι χρειάζεται σήμερα η χώρα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η δική της αντίληψη προέκρινε τη συσπείρωση δυνάμεων ως προϋπόθεση για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως σημείωσε, η διαφωνία αυτή υφίστατο εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και δεν μπορούσε πλέον να παραμένει στο παρασκήνιο.

Αναφερόμενη στην απόφασή της να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα, έκανε λόγο για ζήτημα πολιτικής και ηθικής συνέπειας, εξηγώντας ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής χωρίς σαφή πολιτική αναφορά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κίνησή της δεν συνδέεται με ενδεχόμενη ένταξη σε νέο πολιτικό φορέα.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι η Νέα Αριστερά δεν κατάφερε να αποκτήσει την απήχηση που επιδίωκε στην κοινωνία, επιμένοντας ωστόσο ότι η βασική αιτία της αποχώρησής της ήταν η εγκατάλειψη της αρχικής στρατηγικής που είχε συμφωνηθεί κατά την ίδρυση του κόμματος.

Σχολιάζοντας την κατάσταση στον χώρο της Κεντροαριστεράς, η Έφη Αχτσιόγλου περιέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα που βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη φάση, εκτιμώντας ότι η προοπτική ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος από τον Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί αντιφατικές τάσεις και εσωτερικές πιέσεις.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με ένα νέο πολιτικό σχήμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, εμφανίστηκε θετική στη συζήτηση, αλλά επιφυλακτική ως προς τα συμπεράσματα. Όπως ανέφερε, το εγχείρημα φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας κυβερνητικής εναλλακτικής πρότασης, ωστόσο είναι ακόμη πολύ νωρίς για οριστικές αποφάσεις.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι το βασικό ζητούμενο για τον προοδευτικό χώρο είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού πολιτικού πόλου που θα μπορέσει να αμφισβητήσει αποτελεσματικά τη σημερινή κυβέρνηση. «Η κοινωνία δεν αναζητά απλώς καταγραφή δυνάμεων. Οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.