Αιχμές Γεωργιάδη για Σαμαρά: «Προσωπικές επιθέσεις σε μένα, μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα»

Εμφανώς απογοητευμένος με τον Αντώνη Σαμαρά, είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε σήμερα (30/08) στις δηλώσεις Νίκου Τσούτσια, διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πολιτικού.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Τσούτσιας, μιλώντας στον αέρα του ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατίας με ηγεσία Μητσοτάκη, ως «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ και ολίγον παλιό ΛΑΟΣ».

Ο Υπουργός Υγείας, δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις και μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X, ανήρτησε: «Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες»….

Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του κ. Αντώνη Σαμαρά, κ. Νίκος Τσούτσιας είπε επί λέξει σήμερα στην τηλεόραση του @skaigr τα εξής: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο… pic.twitter.com/aBQzVmwBox — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 30, 2026

Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον Αντώνη Σαμαρά περιμένω κάτι καλύτερο.

Η αναφορά του «σε ολίγον παλαιό ΛάΟΣ…» κλπ, για να «αποδείξει» ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον χαρακτήρα της Παράταξης, προσβάλει όχι εμένα προφανώς, αλλά τον ίδιο τον τότε Πρόεδρο της ΝΔ κ. Σαμαρά, ο οποίος προσκάλεσε και ενέταξε στη ΝΔ και εμένα και τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη.

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Και όχι μόνον αυτό αλλά εμένα και τον κ. Βορίδη μας διόρισε και Υπουργούς Υγείας του και εμένα με διόρισε και Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο.

Ελπίζω η συνέχεια των όποιων αποφάσεων του κ. Σαμαρά να γίνουν με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα….»