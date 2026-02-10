Γεροβασίλη για Καρυστιανού: «Διατυπώσεις που ακούγαμε το 2012 με τη Χρυσή Αυγή»

Η Όλγα Γεροβασίλη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και, μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη Μαρία Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, η κυρία Γεροβασίλη απάντησε στο αν ένα κόμμα Καρυστιανού θα μπορούσε να στοιχίσει πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα:

«Δεν θα συμφωνήσω καθόλου με τη λογική αυτή. Ο Αλέξης Τσίπρας, αν και όταν πάρει τις αποφάσεις του, δεν θα εξαρτηθεί από τη Μαρία Καρυστιανού. Είναι τελείως διαφορετικά ζητήματα», είπε στο Action24.

Και συνέχισε: «Το μέτωπο του προοδευτικού χώρου δεν έχει καμία σχέση με το μέτωπο το οποίο πάει να διαμορφώσει η κυρία Καρυστιανού. Η Μαρία Καρυστιανού, με τις θέσεις που έχει πάρει, είναι άκρως συντηρητικές έως ακροδεξιές.

Σας θυμίζω ότι έβαλε από παλιά το θέμα ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι και ότι πρέπει να υπάρξουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι πολιτικά, πλην όμως διεκδικούν να γίνουν πολιτικοί και να κυβερνήσουν ενδεχομένως τη χώρα. Να παίξουν, δηλαδή, ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας, αλλά δεν είναι πολιτικοί.

Το “όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι”… Δεν είπε ποτέ κάτι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μόνο αυτόν έχει πλήξει. Και βεβαίως ήρθε και ο απάνθρωπος χαρακτηρισμός “εισβολείς” για τους μετανάστες που πνίγηκαν στη Χίο. Χάθηκαν 15 άνθρωποι και πόσοι άλλοι που ακόμη δεν ξέρουμε. Τους είπε εισβολείς, που είναι χαρακτηρισμός ο οποίος, βεβαίως, ανήκει στον ακροδεξιό χώρο.

Και ήρθε και μια τοποθέτηση σήμερα για τα εθνικά ζητήματα, όπου τάχθηκε κατά του διαλόγου με τον Ερντογάν.

Όλα αυτά συνθέτουν ήδη ένα παζλ και μένει να δούμε και τα παρακάτω. Αλλά το “όλοι ίδιοι είναι” και τέτοιες διατυπώσεις είναι που ακούσαμε τότε από πιο σκληρά κόμματα το 2012». Και απάντησε στη διευκρινιστική ερώτηση του δημοσιογράφου επιβεβαιώνοντας: «Ναι, από τη Χρυσή Αυγή».