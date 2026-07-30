Αιχμές κατά της Δόμνας Μιχαηλίδου εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της. Ο Αντώνης Σαμαράς τις χαρακτήρισε ως «επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά
Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά.
Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα», όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός.
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