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Αιχμές Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και «αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας»

Αιχμές κατά της Δόμνας Μιχαηλίδου εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της κάνοντας λόγο για «woke ατζέντα» και «αποδόμηση του θεσμού της Οικογένειας»

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Αντώνης Σαμαράς
Αντώνης Σαμαράς | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/ EUROKINISSI
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Αιχμές κατά της Δόμνας Μιχαηλίδου εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της. Ο Αντώνης Σαμαράς τις χαρακτήρισε ως «επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά

Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά.

Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα  σε καμιά περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για inclusion (δηλαδή συμπερίληψη) και διαφορετικότητα», όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός.

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