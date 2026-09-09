Με αφορμή ερώτηση που δέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελλίδειο, στον απόηχο της 90ης ΔΕΘ, ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση των υποκλοπών «στίγμα στη λειτουργία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου» και τόνισε ότι «σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του δυτικού κόσμου» ο πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση του.

Πριν όμως το κάνει αυτό άφησε αιχμές σχολιάζοντας τη δήλωση του Γρηγόρη Δημητριάδη: «Η δουλειά ας πούμε το δεξί χέρι, του αντ’ αυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε, η πρώτη δουλειά που έχει είναι, όταν έρθουν τα δύσκολα, να φας τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό».

Συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας του ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» και «καλά ξεμπερδέματα» στο αφεντικό.

Να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του πρωθυπουργού που κατά δήλωσή του έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και να ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό.