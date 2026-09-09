LIVE η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο Βελλίδειο για τη ΔΕΘ

Ο Αλέξης Τσίπρας παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο, στον απόηχο της 90ης ΔΕΘ. Ο πρώην πρωθυπουργός πρόκειται να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του προγράμματος του νεοσύστατου κόμματός του στη Θεσσαλονίκη.

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. θα απαντήσει και στις κυβερνητικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

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Υπενθυμίζεται ότι το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ παρουσιάστηκε ως όραμα αλλαγής, ενώ κοστολογείται στα 7,39 δις σε βάθος τετραετίας.

Τσίπρας: «Στόχος είναι η νίκη στις εκλογές»

Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε αρχικά λέγοντας πως η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη «ήταν η πιο αριστερή και τεκμηριωμένη που έχω δώσει στη ΔΕΘ».

Έκανε λόγο για την ανάγκη αλλαγής «του παραγωγικού μοντέλου για να πάει μπροστά η χώρα».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το μέλλον της χώρας» και συνέχισε απαντώντας για την κοστολόγηση των μέτρων και την κριτική της κυβέρνησης:

«Αυτό που έκαναν δεν ήταν κοστολόγηση ήταν πίνακας ζωγραφικής κακής ποιότητας μάλιστα».

Αναφορικά με τα σενάρια της επόμενης ημέρας των εκλογών, ο πρώην πρωθπουργός υπογράμμισε:

«Η ΕΛΑΣ δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Στόχος είναι η νίκη. Αν γίνει αυτό εφικτό, και βγούμε πρώτοι, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να καταρτίσουμε κυβέρνηση. Αν όχι, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.»