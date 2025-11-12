Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος, σχολίασε με βαρείς χαρακτηρισμούς σήμερα τον Αντώνη Σαμαρά και τις βλέψεις του για νέο πολιτικό κόμμα, καθώς και το πώς συγκεκριμένοι παράγοντες επιχειρούν να εμπλέξουν την Μαρία Καρυστιανού.

«Ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός που πρώτος έκανε τη Νέα Δημοκρατία συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν εκείνους που συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε συγχωροχάρτι στον Γιώργο Παπανδρέου, και συγκυβέρνησε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Κοιτάξτε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή, και αυτό είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτός που το 1993 ανέτρεψε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που ο ίδιος είχε τότε μιλήσει για διαπλεκόμενα συμφέρονται και για εκτέλεση εντολής, και ο Σαμαράς επανέρχεται τώρα για να κάνει το ίδιο.

Δεν μπορεί ο Σαμαράς που έκανε τη ΝΔ συνέταιρο του ΠΑΣΟΚ, να κατηγορεί τη ΝΔ που πράγματι έχει γίνει ένα σημιτικό παρακλάδι, αλλά αυτό το έκανε ο Σαμαράς».

Καμμένος: «H επίθεση στην Καρυστιανού είναι απίστευτη»

Σχολιάζοντας τις ανταλλαγές των τελευταίων ημερών μεταξύ του Νίκου Καραχάλιου, προσκείμενου σε κύκλους της Νέας Δημοκρατίας, και της Μαρίας Καρυστιανού, με τον πρώτο να επιμένει ότι η τελευταία σχεδίαζε την ίδρυση κόμματος ή «κινήματος», ο κ. Καμμένος είπε:

«Η επίθεση κατά της κας Καρυστιανού είναι απίστευτη. Ο κ. Νικολόπουλος είναι αυτός που φεύγοντας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, εκτέλεσε την κοινοβουλευτική τους ομάδα. Ο κ. Καραχάλιο πάντα υπήρξε συνεργάτης του κ. Σαμαρά.

Τώρα ο κ. Καραχάλιος, από εκεί που ήταν πολιτικός σύμβουλος, βρέθηκε να έχει τρεις εκπομπές και στο ίδιο κανάλι να μιλά ο Σαμαράς επί μία ώρα και 55 λεπτά. Ούτε ο Κάστρο δεν έχει μιλήσει δύο ώρες σε κανάλι της Κούβας.

Με το που βγήκε μέτρηση ότι η Καρυστιανού ήταν στο διπλάσιο από τον Σαμαρά, βγήκε ο Καραχάλιος να κάνει συνεντεύξεις προσπαθώντας να βάλουν μία γυναίκα, που λέει ότι δεν θέλει συνεργασία με καμία πολιτική δύναμη, να κάνει κόμμα και μάλιστα με παλαιά υλικά».