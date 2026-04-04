Άκης Σκέρτσος: «Ας αφήσει τις μαγκιές ο Τσίπρας - Ο Βαρουφάκης θα μας έριχνε στον Καιάδα»

Μύδρους εξαπέλυσε κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, μέσω ανάρτησής του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Στην ανάρτηση αναφέρεται σε παλαιότερο εξώφυλλο του ιταλικού περιοδικού Panorama. Ένα εξώφυλλο, το οποίο, όπως λέει, «με είχε εξοργίσει και ταυτόχρονα πληγώσει βαθιά ως Έλληνα το 2015.

Παρουσίαζε την εικόνα που είχαν για εμάς τους Έλληνες, λόγω της ανεκδιήγητης διαπραγμάτευσης του πολιτικού διδύμου Τσίπρα-Βαρουφάκη, οι ευρωπαίοι φίλοι και σύμμαχοί μας».

Σκέρτσος: «Γραφικός ο Βαρουφάκης, αμοραλιστής ο Τσίπρας»

«Από τότε τα χρόνια πέρασαν και η Ελλάδα, παρά τα γνωστά διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήματα με τα οποία παλεύουμε καθημερινά, έχει αντιστρέψει την ντροπιαστική εικόνα που είχε στο εξωτερικό πριν 10 χρόνια.

Ο μεν Γιάνης Βαρουφάκης παρέμεινε συνεπής στις γραφικές απόψεις του που κόντεψαν να οδηγήσουν στην έξοδο της χώρας από το ευρώ και την άνευ όρων φτωχοποίηση όλων μας. Αυτό όμως δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη χώρα.

Ο δε Αλέξης Τσίπρας απέρριψε μεν τις δοξασίες Βαρουφάκη που κόντεψαν να μας ρίξουν στον Καιάδα, έκανε τις πολιτικές του κωλοτούμπες, υποστηρίζει ότι εξελίχθηκε πολιτικά και διεκδικεί να επανέλθει ξανά στα πολιτικά πράγματα ως rebranded. Ωριμότερος, μετριοπαθέστερος και σοφότερος…

Για να μας πει προχθές με πλήρη πολιτικό κυνισμό και κουτσαβακισμό ότι τελικά θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα αντί να περιμένει έως τον Ιούνιο του 2015. Τι μας λέει αυτή η δήλωση; Ότι η ενδοσκόπηση που έχει κάνει αναζητώντας την “Ιθάκη” του, τον έκανε χειρότερο αντί για καλύτερο».

Συμπερασματικά, «το πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι μόνο το πόσο άσχετος και επικίνδυνος είναι για την οικονομία. Ούτε ότι είναι ανεπίδεκτος να πάρει οποιοδήποτε μάθημα από τα τραγικά λάθη που έχουν σημαδέψει την πολιτική του σταδιοδρομία έως σήμερα.

Το βαθύτερο πρόβλημα αυτού του ανθρώπου είναι ο πολιτικός του αμοραλισμός. Δηλαδή, η βαθιά αλαζονεία που τον χαρακτηρίζει εξαιτίας της οποίας αντιμετωπίζει τους πολίτες ως ανόητους και αμνήμονες. Αυτό είναι ασυγχώρητο.

Ας αφήσει λοιπόν τις μαγκιές στην άκρη ο Αλέξης Τσίπρας που επιχειρεί να το παίξει για άλλη μια φορά αντισυστημικός. Η ζημιά που έχει κάνει στην εθνική οικονομία, στην τσέπη των πολιτών αλλά και στις προσδοκίες όσων των πίστεψαν και τον ψήφισαν είναι ανεπανόρθωτη και ιστορικά καταγεγραμμένη».

«Δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ούτε τρώμε κουτόχορτο», καταλήγει στην τοποθέτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.