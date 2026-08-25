Ακρίβεια, ενέργεια και φόροι στο επίκεντρο ενόψει ΔΕΘ: Προτεραιότητα στη μεσαία τάξη από την κυβέρνηση

Το κόστος ζωής παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών κατά συνέπεια και ύψιστη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Εξ ού και η ανάγκη για αναχώματα έναντι της ακρίβειας λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό για το επικείμενο «καλάθι» της ΔΕΘ, το οποίο αναπροσαρμόζεται με φόντο και την επιρροή των διεθνών εξελίξεων στις τιμές.

Παρεμβάσεις για την ενέργεια

Μόνο τυχαία δεν ήταν η αναφορά εν είδει προαναγγελίας κυβερνητικής παρέμβασης του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη χθες στον ΣΚΑΪ «νομίζω θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα».

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι το ανοιχτό μέτωπο στη Μέση Ανατολή και η «ασφυξία» στα Στενά του Ορμούζ θα επηρεάσουν τις διεθνείς τιμές της ενέργειας και εξετάζουν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν για τη μείωση των λογαριασμών τα επόμενα 3 χρόνια, ώστε να τα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

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Το «εργαλείο» στα χέρια του οικονομικού επιτελείου είναι η έγκριση της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, η οποία δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο 1,5 δις ευρώ μέχρι το 2028.

Μείωση φόρων

Στο επίκεντρο του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται επίσης οι εκτιμήσεις για άνοδο διεθνώς των τιμών στο σιτάρι, το οποίο επηρεάζει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας με αποτέλεσμα την αύξηση των τελικών τιμών στο ράφι.

Γι’ αυτό και επιδιώκει τη συγκράτηση και μείωση των τιμών στα super market μέσω της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Ταυτοχρόνως, υπό τη φιλοσοφία του Πρωθυπουργού ότι το πραγματικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια είναι η μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων, το «πακέτο» της ΔΕΘ θα περιλαμβάνει και φέτος σημαντικές φοροελαφρύνσεις.

«Πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω, κατά τη γνώμη μου, η μεσαία τάξη και οι οικογένειες», σημείωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας τον τόνο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, περιγράφοντας τις κατευθύνσεις ο κ. Χατζηδάκης τόνισε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ πως «θα υπάρχει μια έγνοια για την ακρίβεια. Μια δεύτερη σημαντική προτεραιότητα έχει να κάνει με τη μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες. Και μια τρίτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα τους ευάλωτους συνανθρώπους μας που χρειάζονται στήριξη».

Διευκρίνισε, πάντως ότι για την τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών ο προσανατολισμός δεν είναι η κατάργηση αλλά οι βελτιώσεις στο σύστημα «το οποίο θα λαμβάνει υπόψη για τους συνεπείς την εξέλιξη που έχουμε μέσω της τεχνολογίας».

Ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επί τάπητος βρίσκεται η μείωση των φορολογικών συντελεστών κάτω από το υφιστάμενο 22%, ενώ στο επίκεντρο των πρωθυπουργικών εξαγγελιών θα βρίσκονται ξανά οι οικογένειες με παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μάχη με την ακρίβεια

Στο πεδίο της ακρίβειας με έμφαση στα είδη διατροφής και καθημερινής ανάγκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενημέρωσε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο,﻿ ότι στην πρωτοβουλία μείωσης των τιμών έχουν ενταχθεί 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι από την 1η Σεπτεμβρίου η πρωτοβουλία θα επεκταθεί και στα σχολικά είδη. Εκεί μειώσεις αναμένονται σε περίπου 300 κωδικούς.