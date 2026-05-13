Ακρίτα για Αναστασίου που «έστειλε» τον Τσίπρα για λούσιμο: «Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου»

Επικρίσεις από τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, σχετικά με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κα Αναστασίου, σε τηλεοπτική της εμφάνιση, κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό, «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Με αφορμή του σχόλιο αυτό, η κα Ακρίτα έκανε λόγο για «αθλιότητα» και «ρητορική μίσους».

«Δεν σχολιάζω ποτέ το ΠΑΣΟΚ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου. Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλεύτριες του κόμματος αυτού μού επιτέθηκαν δημόσια - και εντελώς απρόκλητα - χωρίς καν να ερωτηθούν. Η μία μάλιστα δήλωνε κι ευγνώμων γιατί κάτι καλό που είχα κάνει γι’ αυτή πριν χρόνια. Ουδείς αχαριστότερος και λοιπά. Ωστόσο, σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου για την αθλιότητα που ξεστόμισε για τον Αλέξη Τσίπρα. (...) Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος. Αυτό δεν λέγεται καν ρητορική μίσους» έγραψε, ειδικότερα.

Χαρακτήρισε, επίσης, τα λεγόμενά της «λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου».

Συνεχίζοντας το κείμενό της, που αναρτήθηκε στο Facebook, υπενθύμισε πως η κα Αναστασίου είναι το άτομο που είχε «ξεστομίσει το αλησμόνητο: "Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα»».

«Νέα γυναίκα κιόλας. Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή; Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;» κατέληξε.